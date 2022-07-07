Перетин кордону військовозобов'язаними: названа кількість відкритих кримінальних справ
З початку війни поліція відкрила сотні кримінальних справ за фактом нелегального перетину кордону військовозобов'язаними українцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції України Ігоря Клименка.
"Поліція порушила понад 890 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію", - розповів Клименко.
За його словами, понад 450 чоловіків отримали підозри, ще 300 матеріалів за фактом порушень направили до суду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні хотіли ввести обмеження, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки не зможуть пересуватися вільно по території країни.
Але пізніше нові правила скасували, а відповідний документ відправили на доопрацювання.
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