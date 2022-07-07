Перетин кордону військовозобов'язаними: названа кількість відкритих кримінальних справ

З початку війни поліція відкрила сотні кримінальних справ за фактом нелегального перетину кордону військовозобов'язаними українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції України Ігоря Клименка .

За його словами, понад 450 чоловіків отримали підозри, ще 300 матеріалів за фактом порушень направили до суду.

"Поліція порушила понад 890 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію", - розповів Клименко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні хотіли ввести обмеження, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки не зможуть пересуватися вільно по території країни.

Але пізніше нові правила скасували, а відповідний документ відправили на доопрацювання.

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