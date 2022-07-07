Пересечение границы военнообязанными: названо количество открытых уголовных дел

С начала войны полиция открыла сотни уголовных дел по факту нелегального пересечения границы военнообязанными украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

"Полиция возбудила более 890 уголовных производств по фактам незаконной переправки через государственную границу мужчин, подпадающих под мобилизацию", - рассказал Клименко. По его словам, более 450 мужчин получили подозрения, еще 300 материалов по факту нарушений направили в суд.