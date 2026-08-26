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Перерезают логистику и расширяют кил-зону: в 7 корпусе ДШВ рассказали об эффективности мидл-страйков

17:42 26.08.2026 Ср
2 мин
Украинские операторы БПЛА уничтожают транспорт и технику окупантов на Славянском направлении
aimg Анна Шиканова
Перерезают логистику и расширяют кил-зону: в 7 корпусе ДШВ рассказали об эффективности мидл-страйков Мидл-забастовки уничтожают технику окупантов на Славянском направлении (фото: ДШВ)
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За последние два месяца бойцам подразделения БПС "Апачи" в составе 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ удалось перерезать логистику армии РФ в оперативном тылу на Славянском направлении. Длительные атаки украинских дронов привели к снарядному голоду окупантов на переднем крае.

Детали рассказывает РБК-Украина со ссылкой на статью "Без шансов на враждебное наступление: как мидл-страйки расширяют кил-зону на Славянском направлении" на Цензор.НЕТ.

По словам командира роты ударных БПЛА батальона БПС "Апачи" на позывной "Чарли", применение мидл-страйков позволяет установить огневой контроль над оперативным пространством врага и фактически расширяет кил-зону в сторону врага.

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"Наша цель - не дать вступить в бой и уничтожить его в тылу. Мы достаем врага там, где он думает, что недостижимый", - говорит военный.

Защитники действуют на опережение и уничтожают враждебный наступательный потенциал на подступах к линии фронта.

Только в течение нескольких дней боевых действий в июле подразделение уничтожило около 60 единиц легкой и транспортной техники врага, в том числе баги и мотоциклы.

Перерезают логистику и расширяют кил-зону: в 7 корпусе ДШВ рассказали об эффективности мидл-страйков

Мидл-страйки показали свою эффективность на Славянском направлении (фото: 81 ОАэмбр 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ)

Кроме того, из-за постоянных атак дронов средней дальности оккупанты теряют мобильность. Вражеская тыловая артиллерия больше не чувствует себя в безопасности из-за постоянного риска поражения, а элементы инфраструктуры, в том числе антенны, ретрансляторы и средства наблюдения, систематически уничтожаются в ходе налетов.

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"Чем больше мы вырезаем логистику, тем больше у них проблем на передней линии. Дефицит боеприпасов, дронов, горюче-смазочных материалов, продовольствия. Также важно моральное состояние врага. Сейчас он несколько раз подумает перед тем, как куда-то выехать" - говорит "Чарли".

Командир роты добавляет: эффективность операций с привлечением мидл-страйков держится на трех ключевых элементах: круглосуточная аэроразведка, работа на скорость и филигранное мастерство пилотов подразделения.

Ранее командир 7 Корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук подчеркнул важность применения дронов средней дальности на поле боя . По словам генерала, гораздо эффективнее уничтожать врага на большом расстоянии до рассредоточения на малые штурмовые группы или инфильтрационные "двойки".

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