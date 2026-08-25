Мидл-страйки изменили ход боев под Покровском: как БПЛА помогают на фронте

Летом 2026 года украинская армия впервые за долгое время перехватила инициативу на поле боя. Получить преимущество удалось, в частности, благодаря работе мидлстрайков, которые активно использует 7 корпус быстрого реагирования ДШВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж "Украинской правды"

Журналисты издания побывали на позициях трех соединений Корпуса, выполняющих боевые задания на Покровском направлении. Речь идет о 237 батальоне беспилотных систем, 25 отдельной воздушно-десантной сечеславской бригаде и 147 отдельной артиллерийской бригаде.

Бойцы корпуса используют ряд отечественных и зарубежных БПЛА средней дальности.

В частности, такие модели как "Чаклун", "Блискавка", "Darts" и "Hornet". Последний оснащен функцией автоматического донаведения на основе искусственного интеллекта. Это позволяет автономно продолжать атаковать цель, даже несмотря на потерю связи.

"Очень хорошо заходить на движущуюся цель, потому что ИИ (искусственный интеллект) просчитывает, что цель движется… Оно определяет и автоматически выходит на цель" - рассказывает Никита, оператор БПЛА Hornet 25 воздушно-десантной бригады 7 Корпуса ДШВ.

Легкие дроны-камикадзе, работающие на расстоянии от 30 до 200 километров, обычно используются для обрезки вражеской логистики.

Беспилотники установили контроль над тыловыми путями обеспечения россиян. В результате оккупанты теряют возможность свободно передвигаться по ключевым дорогам, подвозить боеприпасы, горючее и провизию.

"Обычно мы на свободной охоте, то есть выбиваем тылы. Контролируем дороги, логистику и т.д. Но есть и стационарные цели: состав с БК, склад с топливом, расположение какое-то, командные пункты. В основном мы летаем до Донецка - это 120 километров, но беспилолтник может и на 350 километров лететь" - говорит Кирилл, командир экипажа мидл-страйков 237 батальона БпС 7 корпуса ДШВ.

Применение мидл-страйков прямо сейчас меняет обстановку на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском.

По словам бойцов, у оккупантов существенно ограничена логистика, заканчиваются автомобили и личный состав, а их продвижение полностью остановилось.