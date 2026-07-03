"Москва горит - это же хорошо": в ДШВ раскрыли влияние мидл-страйков на ситуацию на фронте

Украинские военные наращивают удары по тылам противника. Защитники уже успешно поражают вражеские цели на глубине до 100 километров.

По его словам, украинские защитники уже активно используют беспилотники среднего радиуса действия (мидл-страйк).

"Возьмем на примере мидл-страйк и дип-страйк ударов на сегодня: Москва горит - это же хорошо! Что касается нашего корпусного состава и корпуса, наше средство - это мидл-страйк. Она является штатным вооружением, мы его уже применяем", - сказал Ласийчук.

Генерал заметил, что мидл-страйк уже является настоящим и будущим украинских войск. Он предположил, что с каждым днем такая система будет только наращиваться и внедряться в каждое подразделение.

Наращивание глубины поражения

"Что она нам позволяет? Больше обнаруживать и уничтожать противника в тылу, на определенных расстояниях в его глубине. Пытаемся блокировать все маршруты его выдвижения, которые идут на Покровск и Мирноград, полностью держим их под контролем", - рассказал командир 7 корпуса ДШУ.

По словам Ласийчука, Украина наращивает и глубину поражения и уже способна достигать около 100 километров в глубину от линии боевого столкновения. Поражения наносятся по командным пунктам, районам и накоплениям врага.

Точные типы и названия беспилотников, которыми украинские силы бьют по оперативной глубине противника, не разглашаются. Как отметил генерал, по этому вооружению у военных "есть свои маленькие тайны".