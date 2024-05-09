Кто такой Александр Кубраков и почему его увольняют с должности министра

В Верховной Раде вскоре могут уволить Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Еще до работы в Кабмине он успел поработать советником у Кличко, в "Укравтодоре", а также нардепом в Верховной Раде.

Детальнее о жизненном пути и политической карьере Кубракова - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Биография, образование

Кубраков Александр родился 20 августа 1982 года в городе Первомайск (Днепропетровская область). Его жена - Кубракова Ирина Валерьевна. Супруги воспитывают двух сыновей: Александра и Марка.

В 1999-2004 гг. Кубраков учился в Киевском Национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, по специальности - маркетолог.

Также закончил краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.

Будучи студентом, Кубраков работал экономистом отдела маркетинга Департамента по работе с пластиковыми карточками Акционерного коммерческого банка "Правэкс-банк".

Карьера

Участвовал в реализации ряда масштабных проектов: "Домашний Интернет" от "Киевстар", транспортной стратегии города Киева вместе со Всемирным Банком. Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрении 4G.

С 2004 по 2011 год работал по специальности - маркетологом. В частности, в компании "Приоком", разработчике программного обеспечения, которая в свое время была одним из крупнейших подрядчиков "Укртелекома", в АКБ "Финансы и Кредит", начальником управления стратегического маркетинга и в "Киевстаре" начальником отдела по мониторингу рынка, а затем отдела маркетинга фиксированный бизнес.

В 2011 году стал советником тогдашнего главы КГГА Александра Попова. С 2014 по 2016 год Кубраков работал возглавляющим дирекцию по управлению проектами транспортной инфраструктуры Коммунального предприятия исполнительного органа КГГА "Киевское инвестиционное агентство". Также был руководителем проектного офиса в Министерстве юстиции.

С 2016 по 2019 год занимал должность заместителя директора, а впоследствии стал директором ООО "Город для людей".

Работал советником мэра Киева Виталия Кличко в IT-сфере.

Уже в 2019 году Кубраков стал народным депутатом от "Слуги народа" и был членом Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

После достаточно не продолжительной работы в парламенте Кубраков стал главой "Укравтодора". На этот пост был назначен в ноябре 2019 года.

В мае 2021 года он был назначен министром инфраструктуры Украины, но уже с 1 декабря следующего года Рада назначила Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин, территорий и инфраструктуры.

С начала полномасштабного вторжения в Украину занимался вопросом организации экспорта в условиях заблокированных портов, затем принимал участие в обеспечении "зернового коридора".

Скандалы

В 2023 году сотрудники НАБУ и САП разоблачили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств, в состав которой входил Василий Лозинский - заместитель Кубракова. Впоследствии Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Также в апреле этого года Кубраков попал в скандал после того, как РФ ракетой уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. После этого происшествия Верховная Рада вызвала министра для отчета. Но, несмотря на это, Кубраков так и не появился в парламенте, сославшись на участие в Конгрессе местных и региональных властей.

Увольнение Кубракова

Напомним, что сегодня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Ожидается, что ведомство хотят разделить на два: Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Отметим, что перед рассмотрением в Раде вопроса отставки министра поддержал профильный Комитет, который собирался сегодня утром.

Официально причины увольнения Кубракова никто во власти не объяснял. В то же время, вчера на заседании фракции "Слуга народа" обсуждался вопрос раздела возглавляемого им министерства. И как говорили источники РБК-Украина, для этого разделения может потребоваться увольнение Кубракова.

По информации РБК-Украина, официально причины увольнения не объяснили и самому Кубракову. Источники издания во власти утверждают, что сейчас у вице-премьера даже не было разговора ни с президентом, ни с премьером. Речи о переназначении Кубракова на должность министра инфраструктуры в новом ведомстве нет, уверяет источник. При этом собеседник отметил, что профильный комитет Рады по организации госвласти решения об увольнении не поддержал, этот вопрос будет выноситься в Раду по усмотрению зала.

Впрочем, в пояснительной записке к проекту об увольнении Кубракова указано, что оно связано с тем, что "политика, осуществляемая сегодня Министерством в части региональной политики, находится в критическом состоянии". Поэтому для этого, мол, и необходимо создать отдельное министерство, которое занималось бы региональным направлением.

Кроме того, остается неизвестным, кто получит должность министра регионального развития.

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