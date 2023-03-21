Переподготовка безработных. Список тех, кто может получить помощь Центра занятости, расширили

Сегодня, 21 марта, Кабинет министров Украины принял документ, расширяющий круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль объяснил, что Кабмин продолжает работать над поддержкой украинской экономики и реализует правительственные инициативы. В частности, это касается реформ рынка труда.

"Сегодня принимаем документ, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение специального ваучера на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение", - сообщил премьер.

По его словам, речь идет о ваучере в размере более 25 тысяч гривен. С помощью этого ваучера, который предоставляет Центр занятости, люди могут овладеть новыми навыками и профессиями, чтобы найти работу, востребованную на рынке труда.

"Рынок труда сейчас быстро меняется. Будем помогать тем, кто хочет получить новую профессию и работать", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам представителя правительства Тараса Мельничука, правительство внесло изменения в постановление КМУ от 20.03.2013 N 207 "Об утверждении Порядка выдачи ваучеров для поддержания конкурентоспособности лиц на рынке труда".

"Установлено, что Государственный центр занятости обеспечивает представление по необходимости Министерству экономики предложений по внесению изменений в утвержденный Министерством экономики перечень профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер", - добавил Мельничук.

Напомним, Киевский городской центр занятости рассказал, какие профессии наиболее востребованы в столице.

Ранее мы сообщали, что в конце 2022 года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Менее 100 тысяч граждан получают помощь.

В то же время, по оценкам НБУ, ищут работу в Украине около 3 млн человек.

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