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Перепідготовка безробітних. Перелік тих, хто може отримати допомогу Центру зайнятості, розширили

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 18:06
Перепідготовка безробітних. Перелік тих, хто може отримати допомогу Центру зайнятості, розширили Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, Кабінет міністрів України прийняв документ, який розширює коло осіб, що можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль пояснив, що Кабмін продовжує працювати над підтримкою української економіки, та реалізує урядові ініціативи. Зокрема, це стосується реформи ринку праці.

"Сьогодні приймаємо документ, який розширює коло осіб, які мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання", - повідомив прем'єр.

За його словами, мова йде про ваучер в розмірі понад 25 тисяч гривень. За допомогою цього ваучера, який надає Центр зайнятості, люди можуть опанувати нові навички та професії, щоб знайти роботу, що є затребувана на ринку праці.

"Ринок праці зараз швидко змінюється. Будемо допомагати тим, хто хоче отримати нову професію та працювати", - підкреслив Шмигаль.

За словами представника уряду Тараса Мельничука, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 20.03.2013 N 207 "Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці".

"Встановлено, що Державний центр зайнятості забезпечує подання в разі потреби Міністерству економіки пропозицій щодо внесення змін до затвердженого Міністерством економіки переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер", - додав Мельничук.

Нагадаємо, Київський міський центр зайнятості розповів, які професії наразі найбільш затребувані в столиці.

Раніше ми повідомляли, що наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Менш як 100 тисяч громадян отримують допомогу.

Водночас за оцінками НБУ, шукають роботу в Україні близько 3 млн осіб.

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