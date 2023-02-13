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Дворники, учителя и водители: кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 13:24
Дворники, учителя и водители: кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости Фото: чаще всего ищут дворников, учителей и водителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале февраля 2023 года в базе данных Киевского городского центра занятости насчитывалось 4,4 тысяч актуальных вакансий, о которых работодатели сообщили столичную службу занятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской центр занятости (КГЦЗ).

По данным пресс-службы, во время войны больше всего предложений работы в Киеве для рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, учителей и водителей.

В спросе также швеи, медицинские сестры (братья), продавцы продовольственных товаров, слесари-сантехники, фармацевты, электромонтеры, повара, воспитатели заведений дошкольного образования, слесари, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, врачи общей практики - семейный врачи, социальные работники, электро инженеры, практические психологи, электромеханики и бухгалтеры.

В начале февраля на учете в Киевском городском центре занятости состояли 5 тысяч граждан, около 3,8 тысяч из них получали пособие по безработице.

Во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а ее максимальный размер не может превышать размер минимальной заработной платы (на сегодняшний день - 6700 гривен).

В конце 2022 года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Меньше 100 тысяч граждан получают пособие.

В то же время, по оценкам НБУ, ищут работу в Украине около 3 млн человек .

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