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Около 3 млн украинцев ищут работу: когда улучшится ситуация на рынке труда

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 14:48
Около 3 млн украинцев ищут работу: когда улучшится ситуация на рынке труда Фото: в Украине без работы 3 млн человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2023 год улучшен с 26,9% до 26,1%, на 2024 ухудшен с 18,2% до 20,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2023 года).

НБУ оценил уровень безработицы за 2022 год в 25,8%, что лучше октябрьского прогноза.

Около 3 млн украинцев ищут работу: когда улучшится ситуация на рынке труда

Как отмечается в отчете, количество соискателей работы значительно превышает количество вакансий, поэтому уровень безработицы остается высоким.

Хотя динамика внутриукраинской безработицы в IV квартале ухудшается после улучшения в ІІІ квартале, а количество безработных оценено в среднем в 2,9 млн человек.

По прогнозу НБУ, рынок труда еще долго будет оставаться слабым, однако постепенно будет восстанавливаться благодаря адаптации населения и бизнеса к военным условиям.

"Безработица начнет сокращаться в текущем году. Оживление экономической активности после снижения рисков безопасности усилит спрос на рабочую силу. В то же время безработица будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны на протяжении всего прогнозного периода", - говорится в обзоре.

В НБУ считают, что процесс восстановления рабочих мест до довоенных уровней потребует немало времени из-за значительных повреждений производственных мощностей, логистических путей, а также слабого внутреннего спроса. На рынке труда будут сохраняться квалификационные, а также региональные диспропорции, поскольку в послевоенный период изменений претерпевает не только структура спроса на рабочую силу, но и предложение через миграционные процессы.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда.

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