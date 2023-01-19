Официальная безработица упала до минимума: сколько украинцев получают пособия
В конце 2022 года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Меньше 100 тысяч граждан получают пособия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.
По данным статистики, за 2022 год количество зарегистрированных безработных сократилось с 295,0 до 186,5 тысяч, среди которых 127,7 тысяч - женщины.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 260,5 до 89,8 тысяч человек.
Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 41,0 до 21,2 тысяч.
Нагрузка на одно свободное рабочее место возросла с 7,0 до 9,0.
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.
Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.
Размер минимального пособия по безработице снижен с 1800 до 1000 гривен.