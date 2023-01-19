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Официальная безработица упала до минимума: сколько украинцев получают пособия

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Украина, Четверг 19 января 2023 13:23
Официальная безработица упала до минимума: сколько украинцев получают пособия Фото: официальная безработица упала до исторического минимума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце 2022 года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Меньше 100 тысяч граждан получают пособия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

По данным статистики, за 2022 год количество зарегистрированных безработных сократилось с 295,0 до 186,5 тысяч, среди которых 127,7 тысяч - женщины.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 260,5 до 89,8 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 41,0 до 21,2 тысяч.

Нагрузка на одно свободное рабочее место возросла с 7,0 до 9,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.

Размер минимального пособия по безработице снижен с 1800 до 1000 гривен.

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