"Перевооружение исторического масштаба". ЕС наращивает производство ракет и снарядов, - FT

Европейские оборонные предприятия расширяют свои производственные мощности в три раза быстрее, чем до начала вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По прогнозам экспертов издания, к концу 2025 года производство боеприпасов в Европе вырастет с 300 тысяч до 2 млн единиц в год, что означает семикратное увеличение производства, в частности, артиллерийских снарядов, ракет и взрывчатых веществ.

Анализ, основанный на спутниковых снимках, показывает, что ежегодный прирост военных промышленных площадей в Европе увеличился с 790 тысяч кв. метров в 2020-2021 годах до 2,8 млн кв. метров в 2024-2025 годах. Такой рост стал возможным благодаря значительной финансовой поддержке Евросоюза, включая программу ASAP (Act in Support of Ammunition Production) на 500 млн евро.

Страны Европы готовятся к войне

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали активно готовиться к возможной агрессии РФ против Евросоюза. В частности, перевооружать армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения и тому подобное.

Так, недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.

Кроме того, в Генштабе Франции отметили, что Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.