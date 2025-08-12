ua en ru
"Переозброєння історичного масштабу". ЄС нарощує виробництво ракет та снарядів, - FT

Вівторок 12 серпня 2025 10:29
"Переозброєння історичного масштабу". ЄС нарощує виробництво ракет та снарядів, - FT Фото: Євросоюз нарощує виробництво ракет та снарядів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейські оборонні підприємства розширюють свої виробничі потужності утричі швидше, ніж до початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, промислові площі, зайняті військовим виробництвом, перевищують 7 млн квадратних метрів, у виданні цей процес назвали "переозброєнням історичного масштабу".

Аналіз, що базується на супутникових знімках, показує, що щорічний приріст військових промислових площ у Європі збільшився з 790 тисяч кв. метрів у 2020-2021 роках до 2,8 млн кв. метрів у 2024-2025 роках. Таке зростання стало можливим завдяки значній фінансовій підтримці Євросоюзу, включаючи програму ASAP (Act in Support of Ammunition Production) на 500 млн євро.

За прогнозами експертів видання, до кінця 2025 року виробництво боєприпасів у Європі зросте з 300 тисяч до 2 млн одиниць на рік, що означає семикратне збільшення виробництва, зокрема, артилерійських снарядів, ракет та вибухових речовин.

Країни Європи готуються до війни

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали активно готуватись до можливої агресії РФ проти Євросоюзу. Зокрема, переозброювати армії, розробляти плани відбиття можливого нападу тощо.

Так, нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.

А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.

Окрім того, у Генштабі Франції зазначили, що Росія через п'ять років може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресора.

