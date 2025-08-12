"Переозброєння історичного масштабу". ЄС нарощує виробництво ракет та снарядів, - FT

Європейські оборонні підприємства розширюють свої виробничі потужності утричі швидше, ніж до початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, промислові площі, зайняті військовим виробництвом, перевищують 7 млн квадратних метрів, у виданні цей процес назвали "переозброєнням історичного масштабу". Аналіз, що базується на супутникових знімках, показує, що щорічний приріст військових промислових площ у Європі збільшився з 790 тисяч кв. метрів у 2020-2021 роках до 2,8 млн кв. метрів у 2024-2025 роках. Таке зростання стало можливим завдяки значній фінансовій підтримці Євросоюзу, включаючи програму ASAP (Act in Support of Ammunition Production) на 500 млн євро. За прогнозами експертів видання, до кінця 2025 року виробництво боєприпасів у Європі зросте з 300 тисяч до 2 млн одиниць на рік, що означає семикратне збільшення виробництва, зокрема, артилерійських снарядів, ракет та вибухових речовин.