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Перенесення мобільного номера при зміні оператора скоротили до одного дня

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 17:03
Перенесення мобільного номера при зміні оператора скоротили до одного дня Фото: Перенесення мобільного номера суттєво спростили (Chesnot/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) змінила процедуру перенесення абонентських номерів. Нові правила переходу від одного оператора до іншого запрацюють з 1 грудня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ.

Зміни передбачають:

  • скорочення строку перенесення абонентського номеру в мережах мобільного зв’язку до 1 робочого дня,
  • спрощення порядку подання заяв на ППН;
  • впровадження принципу єдиного вікна One Stop Shop process, що передбачає вирішення всіх питань шляхом звернення до одного суб’єкта - оператора-отримувача;
  • зняття заборони в отриманні ППН для абонентів, які отримують послуги анонімно з одночасною реєстрацією в оператора-отримувача.

Як повідомляло РБК-Україна, оператори мобільного зв'язку з 1 травня 2019 року зобов'язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номера (ППП) з кодом іншого оператора.

Таким чином, абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера. При дзвінку на перенесений номер абоненти будуть чути автоматичне голосове повідомлення. Згідно з порядком НКРЗІ, абонент, який бажає перенести номер, повинен звернутися із заявою до оператора-одержувача. Послуга надається абоненту за плату, розмір якої встановлює оператор-одержувач.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) планує підвищити тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Тарифи зростуть з 1 липня 2021 року.

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