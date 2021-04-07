Перенос мобильного номера при смене оператора сократили до одного дня
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) изменила процедуру переноса абонентских номеров. Новые правила перехода от одного оператора к другому заработают с 1 декабря 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.
Изменения предусматривают:
- сокращение срока переноса абонентского номера в сетях мобильной связи до 1 рабочего дня,
- упрощение порядка подачи заявлений на ППН;
- внедрение принципа "единого окна" One Stop Shop process, предусматривающий решение всех вопросов путем обращения к одному субъекту - оператору-получателю;
- снятие запрета на получение ППН для абонентов, которые получают услуги анонимно с одновременной регистрацией у оператора-получателя
Как сообщало РБК-Украина, операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППП) с кодом другого оператора.
Таким образом, абонент может сменить мобильного оператора с сохранением собственного абонентского номера. При звонке на перенесенный номер абоненты будут слышать автоматическое голосовое сообщение. Согласно порядку НКРСИ, абонент, который желает перенести номер, должен обратиться с заявлением к оператору-получателю. Услуга предоставляется абоненту за плату, размер которой устанавливает оператор-получатель.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.