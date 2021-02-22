Тарифи на стаціонарний телефон планують підвищити: як зміниться абонплата
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) планує підвищити тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Тарифи зростуть з 1 липня 2021 року.
Проект наказу НКРЗІ розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Згідно з проектом, вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення планується підвищити на 17,2% - з 59,71 гривень до 70 гривень.
Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон буде підвищена на 52,6% - з 65,55 грн до 100 грн.
У разі ухвалення рішення набере чинності з 1 липня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набули чинності нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, якими було підвищено тарифи на послуги "Укртелекому".
Згідно з рішенням НКРЗІ, вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення підвищено на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень. Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон підвищена на 10% - з 59,59 грн до 65,55 грн.
Проте "Укртелеком" підвищив тарифи для населення лише з 1 березня 2020 року.