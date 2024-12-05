Перенос повышения налогов для ФЛП и попытка прорыва РФ в Купянск: новости за 4 декабря

Верховная Рада решила перенести повышение налогов для физлиц предпринимателей. Тем временем оккупанты попытались прорваться в Купянск.

Более детально о том, что произошло в среду, 4 декабря, - в материале РБК-Украина .

Рада перенесла повышение налогов для физлиц-предпринимателей

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс. Повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024 года, с 1 января 2025 года.

Проект №9319 во втором чтении поддержали 268 депутатов.

ВСУ отразили попытку прорыва россиян в Купянск

Российская армия сегодня пыталась прорваться в город Купянск. Их штурм был отбит, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По его словам, такие штурмы сейчас являются обычной практикой для россиян. Оккупанты пытаются прорваться в жилой сектор или на окраины.

МИД: гарантии безопасности от союзников - это не альтернатива членства Украины в НАТО

Гарантии безопасности, предоставленные союзниками Украине, являются элементом усиления страны. Они не будут альтернативой вступлению в НАТО, отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина должна принять "тяжелые решения" по мобилизации, - Блинкен

Украине нужно будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации граждан для отражения российской агрессии. Эти меры являются необходимыми, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, такое решение будет критически важным потому, что "даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии".

Конгресс США не будет голосовать за помощь Украине до инаугурации Трампа, - спикер Джонсон

Вопрос дополнительной помощи Украине не вынесут на голосовании в Палате представителей США. Законодатели ждут указания по этому вопросу от нового президента Дональда Трампа.

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа планируется на 20 января 2025 года.

Это просто позорно. Зеленский отреагировал на события в Грузии и анонсировал санкции

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящее в Грузии. Киев уже готовит соответствующие санкционные решения.

"Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям", - подчеркнул президент.