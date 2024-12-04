Украина должна принять "тяжелые решения" по мобилизации, - Блинкен

Украине нужно будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации граждан для отражения российской агрессии. Эти меры являются необходимыми.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Украина должна принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения. Мы стремимся убедиться, что они (мобилизованные - ред.) имеют подготовку и необходимое оборудование", - сказал Блинкен.

По его мнению, такое решение будет критически важным потому, что "даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии".

"У нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны", - заявил он.

Бронирование от мобилизации

В конце октября в Украине временно приостановили бронирование военнообязанных через "Дію". Это было связано с проведением аудита ранее забронированных граждан.