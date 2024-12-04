ua en ru
Ср, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ВСУ отразили попытку прорыва россиян в Купянск

Среда 04 декабря 2024 16:14
UA EN RU
ВСУ отразили попытку прорыва россиян в Купянск Иллюстративное фото: россияне пытались проваться в Купянск 4 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня пыталась прорваться в город Купянск. Их штурм был отбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

"Российская армия действительно предприняла попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехота пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами", - написал Коваленко.

По его словам, такие штурмы сейчас являются обычной практикой для россиян. Оккупанты пытаются прорваться в жилой сектор или на окраины. Высаживают там десант и пытаются закрепиться до подхода подкрепления.

"Наши воины отработали сегодня хорошо", - отметил Коваленко.

Бои за Купянск

Ранее мы писали о том, что в начале ноября группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако их атака была отражена украинскими военными.

Позже начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уверял, что украинские военные отразили все атаки на Купянск и пока угрозы городу нет.

Подробно о ситуации в Купянске – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Базовая пенсия и баллы за уплату взносов: обнародован проект масштабной пенсионной реформы
Базовая пенсия и баллы за уплату взносов: обнародован проект масштабной пенсионной реформы
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели