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МИД: гарантии безопасности от союзников - это не альтернатива членства Украины в НАТО

Брюссель, Среда 04 декабря 2024 14:21
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МИД: гарантии безопасности от союзников - это не альтернатива членства Украины в НАТО Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Гарантии безопасности, предоставленные союзниками Украине, являются элементом усиления страны. Они не будут альтернативой вступлению в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги на полях встречи НАТО.

"Двусторонние соглашения о безопасности Украины с союзниками являются элементом усиления Украины на пути к НАТО, а не альтернативой НАТО, что указано в каждом из этих документов", - сказал министр.

Напомним, перед министерской встречей НАТО в Брюсселе Министерство иностранных дел Украины сделало заявление по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума. Министерство отметило, что меморандум стал памятником недальновидности в сфере безопасности.

При этом МИД повторил, что Украина отвергает какие-либо альтернативы членства в НАТО, имея за плечами "горький опыт" Будапештского меморандума.

Заседание Совета Украина-НАТО

В Брюсселе 3-4 декабря проходит встреча министров стран НАТО. Также состоялось заседание Совета Украина-НАТО.

Украина призвала Альянс сделать политический шаг и предоставить официальное приглашение на вступление. Это один из пунктов плана победы Украины. Однако в НАТО так и не достигли этого решения. Как сообщают СМИ, США, Германия, Венгрия и ряд других стран против предоставления приглашения Украине.

Следует добавить, что на днях президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО может помочь остановить горячую фазу войны в Украине. По его мнению, для этого нужно, что Альянс взял под "зонтик" подконтрольную территорию Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал идею, но подчеркнул, что Украине сейчас нужно больше военной помощи, а не дискуссии о мирном процессе со стороны союзников.

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НАТО Андрей Сибига Гарантии безопасности
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