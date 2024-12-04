МИД: гарантии безопасности от союзников - это не альтернатива членства Украины в НАТО

Гарантии безопасности, предоставленные союзниками Украине, являются элементом усиления страны. Они не будут альтернативой вступлению в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги на полях встречи НАТО.

"Двусторонние соглашения о безопасности Украины с союзниками являются элементом усиления Украины на пути к НАТО, а не альтернативой НАТО, что указано в каждом из этих документов", - сказал министр.

Напомним, перед министерской встречей НАТО в Брюсселе Министерство иностранных дел Украины сделало заявление по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума. Министерство отметило, что меморандум стал памятником недальновидности в сфере безопасности.

При этом МИД повторил, что Украина отвергает какие-либо альтернативы членства в НАТО, имея за плечами "горький опыт" Будапештского меморандума.