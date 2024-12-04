Это просто позорно. Зеленский отреагировал на события в Грузии и анонсировал санкции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Зеленский отметил, что ситуация в Грузии касается не только ее народа. По его словам, нынешняя власть страны ведет ее к очевидной зависимости от России.

"Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко обозначает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что уже поручил подготовить соответствующие санкционные решения.

"Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям", - подчеркнул президент.