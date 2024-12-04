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Это просто позорно. Зеленский отреагировал на события в Грузии и анонсировал санкции

Украина, Среда 04 декабря 2024 20:23
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Это просто позорно. Зеленский отреагировал на события в Грузии и анонсировал санкции Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящее в Грузии. Киев уже готовит соответствующие санкционные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Зеленский отметил, что ситуация в Грузии касается не только ее народа. По его словам, нынешняя власть страны ведет ее к очевидной зависимости от России.

"Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко обозначает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что уже поручил подготовить соответствующие санкционные решения.

"Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям", - подчеркнул президент.

Протесты в Грузии

Напомним, что 26 октября в Грузии на парламентских выборах победила пророссийская партия "Грузинская мечта".

Президент Саломе Зурабишвили и оппозиция не признали результаты выборов из-за многочисленных нарушений, объявив парламент нелегитимным и призвав к протестам.

Первоначально мирные митинги обострились 28 ноября после решения нового правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

Протесты охватили Тбилиси и другие города, а в столице каждую ночь спецназовцы применяют водометы, слезоточивый газ и производят задержание. Масштабные акции продолжаются седьмой день.

Подробнее о том, чем в Тбилиси завершились шестые сутки протестов, можно узнать в материале РБК-Украина.

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