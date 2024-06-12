Литва на этой неделе передаст Украине 14 бронетранспортеров M113, - Минобороны

На этой неделе Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Литвы.

В литовском Минобороны отметили, что это часть непоколебимой поддержки страны в рамках коалиции по разминированию.

"На этой неделе Литва отправляет в Украину 14 бронированных машин M113 для усиления возможностей разминирования", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от Литвы

Стоит отметить, что Литва поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.

Страна предоставила финансовую, гуманитарную, военную помощь, приютили тысячи беженцев. Кроме того, она поддерживает санкции против России, а также путь Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее Литва предоставила Украина бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы, другая военная техника и амуниция.

Также недавно Литва присоединилась к коалиции по усилению украинского ПВО и выделила 13,5 млн евро на закупку радаров.

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