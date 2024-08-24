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Литва передаст Украине более 5 тысяч дронов до конца осени, - премьер

Суббота 24 августа 2024 15:55
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Литва передаст Украине более 5 тысяч дронов до конца осени, - премьер Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Виталий Носач

До конца осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов в рамках военной помощи.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с президентами Украины и Польши в Киеве, сообщает РБК-Украина

По ее словам, новый пакет помощи Украине от Литвы прибудет в ближайшее время. Он будет включать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, антидроновое и другое снаряжение, а также боеприпасы.

"Вдобавок мы выделяем 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования для Украины. До конца осени мы надеемся передать более 5 тысяч дронов литовского производства", - отметила Шимоните.

Также она добавила, что литовское правительство обязалось тратить 0,25% ВВП на помощь Украине ежегодно.

"Мое правительство не только обеспечит это, но и перевыполнит этот план", - подчеркнула премьер Литвы.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, недавно Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Также в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

А в апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.

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