ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Победа демократии". Сейм Латвии отложил выход из Стамбульской конвенции, - премьер

Украина, Среда 05 ноября 2025 13:54
UA EN RU
"Победа демократии". Сейм Латвии отложил выход из Стамбульской конвенции, - премьер Фото: премьер Латвии Эвика Силиня (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер Латвии Эвика Силиня приветствовала решение Сейма отложить выход страны из Стамбульской конвенции. Она назвала это победой демократии, верховенства права и прав женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьера.

"Латвийский парламент проголосовал за неопределенную отсрочку выхода из Стамбульской конвенции. Я приветствую это голосование. Это победа демократии, верховенства права и прав женщин. Это победа латвийского народа", - подчеркнула она.

Силиня подчеркнула, что Латвия является надежным партнером и союзником и остается преданной европейским ценностям.

Стамбульская конвенция

Заметим, что когда Латвия присоединилась к Стамбульской конвенции, она взяла на себя обязательства защищать женщин от домашнего насилия, предотвращать такие преступления и обеспечивать наказание для виновных.

Документ считается ключевым международным механизмом в сфере защиты прав женщин и утверждения равенства, а его выполнение демонстрирует приверженность страны европейским ценностям, демократии и верховенству права.

Выход из конвенции мог бы поставить под угрозу эти принципы - как внутри страны, так и на международной арене.

Это ослабило бы защиту пострадавших от насилия, ведь Латвия потеряла бы доступ к международным мониторинговым механизмам и поддержке.

Кроме того, такая позиция подорвала бы репутацию государства как надежного партнера ЕС и вызвала бы напряжение в обществе, где вопрос конвенции уже вызвал немало споров.

Заметим, что Украина, как одна из стран-авторов Конвенции, подписала Конвенцию 7 ноября 2011 года, а ратифицировала - 20 июня 2022 года.

Стоит отметить, что на днях латвийский парламент проголосовал за выход из Стамбульской конвенции. Это произошло вопреки позиции премьер-министра и протестам общественности.

После этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возвращении закона на повторное рассмотрение Сейма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
Новости
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место