"Победа демократии". Сейм Латвии отложил выход из Стамбульской конвенции, - премьер

Премьер Латвии Эвика Силиня приветствовала решение Сейма отложить выход страны из Стамбульской конвенции. Она назвала это победой демократии, верховенства права и прав женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьера.

Силиня подчеркнула, что Латвия является надежным партнером и союзником и остается преданной европейским ценностям.

"Латвийский парламент проголосовал за неопределенную отсрочку выхода из Стамбульской конвенции. Я приветствую это голосование. Это победа демократии, верховенства права и прав женщин. Это победа латвийского народа", - подчеркнула она.

Стамбульская конвенция

Заметим, что когда Латвия присоединилась к Стамбульской конвенции, она взяла на себя обязательства защищать женщин от домашнего насилия, предотвращать такие преступления и обеспечивать наказание для виновных.

Документ считается ключевым международным механизмом в сфере защиты прав женщин и утверждения равенства, а его выполнение демонстрирует приверженность страны европейским ценностям, демократии и верховенству права.

Выход из конвенции мог бы поставить под угрозу эти принципы - как внутри страны, так и на международной арене.

Это ослабило бы защиту пострадавших от насилия, ведь Латвия потеряла бы доступ к международным мониторинговым механизмам и поддержке.

Кроме того, такая позиция подорвала бы репутацию государства как надежного партнера ЕС и вызвала бы напряжение в обществе, где вопрос конвенции уже вызвал немало споров.

Заметим, что Украина, как одна из стран-авторов Конвенции, подписала Конвенцию 7 ноября 2011 года, а ратифицировала - 20 июня 2022 года.

Стоит отметить, что на днях латвийский парламент проголосовал за выход из Стамбульской конвенции. Это произошло вопреки позиции премьер-министра и протестам общественности.

После этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возвращении закона на повторное рассмотрение Сейма.