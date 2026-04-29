Перемирие с Украиной на "день победы" и приближение сделки: Трамп и Путин провели разговор

По словам Ушакова, разговор Трампа и Путина продолжался более полутора часов.

Диктатор выразил американскому лидеру "поддержку" в связи с покушением, которое случилось на торжественном ужине с журналистами в Вашингтоне.

Война на Ближнем Востоке

"Основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе", - добавил он.

Помощник главы Кремля рассказал, что Путин "считает правильным" решение Трампа продлить режим прекращения огня, чтобы дать шанс переговорам.

Также диктатор пожаловался на "крайне негативные последствия" для всего мира, если США и Израиль решат возобновить боевые действия против Ирана. Потенциальную наземную операцию на иранской территории он считает "совсем неприемлемой".

Ушаков добавил, что Путин сделал ряд предложений для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Война РФ против Украины

В свою очередь Трамп, как рассказал помощник Путина, акцентировал внимание на важности прекращения боевых действий между РФ и Украиной. Американский лидер заверил, что контакты и с Москвой, и с Киевом продолжаться.

"Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту, уже близка", - добавил Ушаков.

Путин нафантазировал, что войска РФ "удерживают стратегическую инициативу" на фронте и якобы оттесняют с позиций украинских воинов. Также, по версии Москвы, с начала года РФ передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а Украина России - "чуть более 500".

Также глава Кремля жаловался, что Украина якобы использует террористические методы из-за атак на "сугубо гражданские объекты" (так Путин обычно называет НПЗ и другие энергетические объекты, которые помогают РФ зарабатывать деньги для продолжения войны).

Отдельно Путин пригрозил, что цели войны "будут достигнуты в любом случае".

Ушаков сказал, что Трамп позитивно оценил "Пасхальное перемирие".

"В этой связи Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования "дня победы". Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", - добавил он.

Также, по словам помощника российского диктатора, ряд инициатив в экономике уже обсуждается между представителями Вашингтона и Москвы.

Будет ли разговор Трампа с Зеленским

Советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал возможность разговора главы украинского государства Владимира Зеленского с Трампом в ближайшее время.

"С этой Администрацией все очень быстро и спонтанно. Может, сейчас и не планируется, а в следующую минуту уже может и планироваться. Пока так видим по российским сообщениям, что они больше об Иране и регионе говорили", - отметил он.