Перемирие в Украине

Заметим, что в течение этого года Россия неоднократно отказывалась от 30-дневного перемирия, которое предлагали международные партнеры.

В качестве примера, 11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Украины и США. В тот день была достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, а также о возобновлении поставок военной помощи США, а также обмена разведданными.

Однако со своей стороны, Россия отказалась поддержать прекращение огня на 30 дней без условий. В Кремле выдвинули ряд требований, в частности, восстановить связь с системой SWIFT.

В то же время на днях отвечая о предложении президента Украины Владимира Зеленского установить 30-дневное перемирие, Песков заявил, что это невозможно.

Зато российский диктатор Владимир Путин объявлял собственные "перемирия" с Украиной.

Один из последних случаев - так называемое "пасхальное перемирие", которое российские войска нарушили в первые же часы. А недавно Путин объявил еще одно "перемирие", которое должно было длиться с 8 по 11 мая.

Однако, несмотря на заявления Кремля, боевые действия на фронте не прекращаются, и количество атак продолжает расти.

Кроме того, сегодня Reuters сообщило, что США и Европа завершают подготовку предложения по 30-дневному перемирию между Украиной и Россией, и если Москва откажется, ее ждут новые санкции.

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