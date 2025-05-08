Вот такое "перемирие": сегодня на фронте произошло более 150 боев

Несмотря на то, что Россия якобы объявила "перемирие" с 8 по 10 мая, на фронте сегодня произошло 154 боевых столкновения. Треть боев - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Украины .

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБов.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 830 дронов-камикадзе и осуществили 2685 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Самые активные направления

Больше всего россияне атаковали на Покровском направлении. С начала этих суток захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 407 оккупантов, 225 из них - безвозвратно; уничтожили четыре автомобиля, 19 мотоциклов, терминал спутниковой связи и антенну БпЛА; также повредили танк и пять мотоциклов противника.

На Новопавловском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого. Двадцать четыре атаки уже отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Один бой продолжается до сих пор.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения незавершены. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 11 управляемых бомб, а также совершил 245 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении в течение дня украинские войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники отражали четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки, из которых три продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.