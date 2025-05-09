Декларативное перемирие: Россия сотни раз атаковала Сумскую область, есть погибшие
Россия массированно атаковала Сумскую область за последние два дня, несмотря на объявленное Кремлем "перемирие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
За два дня 8 и 9 мая российский агрессор около 200 раз обстрелял территорию Сумской области и убил трех гражданских людей.
В частности, враг нанес удары по следующим громадам: Речковская, Новослободская, Шосткинская, Белопольская, Ворожбянская, Глуховская, Середино-Будская, Юнаковская, Свесская и Николаевская (сельская).
В результате атак три человека погибли, ранены семь человек.
Атакуя громады Сумщины, Россия применила управляемые авиабомбы (КАБы), "Смерчи", минометы, артиллерию, FPV-дроны, дроны с ВОГами, неуправляемые авиационные ракеты и другие ракеты.
За два дня в области зафиксированы повреждения:
- 39 частных, один трехэтажный и два многоквартирных дома;
- школа;
- два предприятия;
- два гаража;
- четыре авто;
- магазин;
- электросети.
Фото: россия масштабно обстреляла Сумскую область (https://www.facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
"Перемирие" России
На днях российский диктатор Владимир Путин объявил новое "перемирие" с 8 по 11 мая, приуроченное ко "Дню победы".
Однако несмотря на это, за первые сутки боевые действия на фронте не прекратились: российские захватчики продолжают наступать по всем фронтам, количество атак возросло.
Посольство США в Украине предупредило о высокой вероятности масштабной воздушной атаки на Украину в ближайшее время.
По данным агентства Reuters, Соединенные Штаты и ЕС предложили новое перемирие сроком на 30 дней и не исключили его объявления уже в ближайшие часы. В случае отказа, против России будут введены новые жесткие санкции.
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