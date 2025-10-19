ua en ru
Перемирие под угрозой: ЦАХАЛ снова нанес удары по Рафаху

Газа, Воскресенье 19 октября 2025 12:32
Перемирие под угрозой: ЦАХАЛ снова нанес удары по Рафаху Фото: Израиль бьет по Рафаху после обвинений ХАМАС в нарушении соглашений (facebook.com tzahalonline)
Автор: Карина Левицкая

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений ЦАХАЛ в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Сегодня, 19 октября, ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня, а ХАМАС отрицает обвинения.

Между тем арабские СМИ пишут о перестрелке в Рафахе, хотя подробностей пока нет.

Как известно, палестинцы сообщили об обстреле инженерной техники ЦАХАЛ в районе Рафаха, а в ответ ВВС нанес удар по этому району. Палестинцы также заявили, что корабли ВМС открыли интенсивный огонь по побережью.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и военный секретарь вышли с заседания правительства для оценки ситуации.

Военный корреспондент портала walla Амир Бухбут пишет о том, что ХАМАС вышел из подземных туннелей и пытается спасти оставленное вооружение, несмотря на договоренность о разоружении группировки согласно плану американского президента Дональда Трампа.

Источники в ЦАХАЛ подтверждают рост количества столкновений с боевиками вдоль границы и у побережья, включая предупредительный огонь и авиаудары.

Военные источники в южном командовании ЦАХАЛ подтверждают, что за последние двое суток отмечается резкий рост количества столкновений с боевиками ХАМАС и палестинским населением вдоль "желтой линии" на границе Газы и у побережья Газы.

Военные утверждают, что ХАМАС, вопреки соглашению, стремится завладеть пограничным пространством, вернуть себе свободу действий, показать, что он уцелел и восстанавливает свою силу.

Заметим, что ранее сегодня Вашингтон предупредил страны-гаранты перемирия в Газе о вероятной атаке ХАМАС. США отметили, что такие действия могут сорвать хрупкий мирный процесс.

Стоит отметить, что пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом является предметом напряженности.

Израиль приостановил его работу на неопределенный срок, заявив, что повторное открытие возможно только после передачи ХАМАС тел погибших израильских заложников, что подчеркивает хрупкость достигнутых соглашений и сложность гуманитарной ситуации в регионе.

В то же время правительство Израиля столкнулось с угрозой политического кризиса после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир объявил о возможности выхода из коалиции.

