Перемир’я під загрозою: ЦАХАЛ знову завдав ударів по Рафаху

Газа, Неділя 19 жовтня 2025 12:32
UA EN RU
Перемир’я під загрозою: ЦАХАЛ знову завдав ударів по Рафаху Фото: Ізраїль б’є по Рафаху після звинувачень ХАМАС у порушенні угод (facebook.com tzahalonline)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїльські ВПС завдали серію авіаударів по місту Рафах у південній частині сектора Гази після звинувачень ЦАХАЛ на адресу ХАМАС у порушенні домовленостей про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Сьогодні, 19 жовтня, ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні домовленостей про припинення вогню, а ХАМАС заперечив звинувачення.

Тим часом арабські ЗМІ пишуть про перестрілку в Рафаху, хоча подробиць наразі не має.

Як відомо, палестинці повідомили про обстріл інженерної техніки ЦАХАЛ в районі Рафаха, а у відповідь ВПС завдав удару по цьому району. Палестинці також заявили, що кораблі ВМС відкрили інтенсивний вогонь по узбережжю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац і військовий секретар вийшли з засідання уряду для оцінки ситуації.

Військовий кореспондент порталу walla Амір Бухбут пише про те, що ХАМАС вийшов з підземних тунелів і намагається врятувати залишене озброєння, попри домовленість про роззброєння угруповання згідно з планом американського президента Дональда Трампа.

Джерела у ЦАХАЛ підтверджують зростання кількості сутичок з бойовиками уздовж кордону і біля узбережжя, включаючи попереджувальний вогонь і авіаудари.

Військові джерела в південному командуванні ЦАХАЛ підтверджують, що за останні дві доби відзначається різке зростання кількості сутичок з бойовиками ХАМАС і палестинським населенням уздовж "жовтої лінії" на кордоні Гази і біля узбережжя Гази.

Військові стверджують, що ХАМАС, всупереч угоді, прагне заволодіти прикордонним простором, повернути собі свободу дій, показати, що він вцілів і відновлює свою силу.

Зауважимо, що раніше сьогодні Вашингтон попередив країни-гаранти перемир'я в Газі про ймовірну атаку ХАМАС. США відзначили, що такі дії можуть зірвати крихкий мирний процес.

Варто зазначити, що прикордонний перехід Рафах між сектором Газа і Єгиптом є предметом напруженості.

Ізраїль призупинив його роботу на невизначений термін, заявивши, що повторне відкриття можливе тільки після передачі ХАМАС тіл загиблих ізраїльських заручників, що підкреслює крихкість досягнутих угод і складність гуманітарної ситуації в регіоні.

Водночас уряд Ізраїлю зіткнувся із загрозою політичної кризи після того, як міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір оголосив про можливість виходу з коаліції.

