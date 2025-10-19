Перемир’я під загрозою: ЦАХАЛ знову завдав ударів по Рафаху
Ізраїльські ВПС завдали серію авіаударів по місту Рафах у південній частині сектора Гази після звинувачень ЦАХАЛ на адресу ХАМАС у порушенні домовленостей про припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.
Сьогодні, 19 жовтня, ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні домовленостей про припинення вогню, а ХАМАС заперечив звинувачення.
Тим часом арабські ЗМІ пишуть про перестрілку в Рафаху, хоча подробиць наразі не має.
Як відомо, палестинці повідомили про обстріл інженерної техніки ЦАХАЛ в районі Рафаха, а у відповідь ВПС завдав удару по цьому району. Палестинці також заявили, що кораблі ВМС відкрили інтенсивний вогонь по узбережжю.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац і військовий секретар вийшли з засідання уряду для оцінки ситуації.
Військовий кореспондент порталу walla Амір Бухбут пише про те, що ХАМАС вийшов з підземних тунелів і намагається врятувати залишене озброєння, попри домовленість про роззброєння угруповання згідно з планом американського президента Дональда Трампа.
Джерела у ЦАХАЛ підтверджують зростання кількості сутичок з бойовиками уздовж кордону і біля узбережжя, включаючи попереджувальний вогонь і авіаудари.
Військові джерела в південному командуванні ЦАХАЛ підтверджують, що за останні дві доби відзначається різке зростання кількості сутичок з бойовиками ХАМАС і палестинським населенням уздовж "жовтої лінії" на кордоні Гази і біля узбережжя Гази.
Військові стверджують, що ХАМАС, всупереч угоді, прагне заволодіти прикордонним простором, повернути собі свободу дій, показати, що він вцілів і відновлює свою силу.
Зауважимо, що раніше сьогодні Вашингтон попередив країни-гаранти перемир'я в Газі про ймовірну атаку ХАМАС. США відзначили, що такі дії можуть зірвати крихкий мирний процес.
Варто зазначити, що прикордонний перехід Рафах між сектором Газа і Єгиптом є предметом напруженості.
Ізраїль призупинив його роботу на невизначений термін, заявивши, що повторне відкриття можливе тільки після передачі ХАМАС тіл загиблих ізраїльських заручників, що підкреслює крихкість досягнутих угод і складність гуманітарної ситуації в регіоні.
Водночас уряд Ізраїлю зіткнувся із загрозою політичної кризи після того, як міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір оголосив про можливість виходу з коаліції.