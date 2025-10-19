ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Госдеп США заявил о риске срыва мирного соглашения по Газе

США, Воскресенье 19 октября 2025 03:25
UA EN RU
Госдеп США заявил о риске срыва мирного соглашения по Газе Иллюстративное фото: Госдеп США заявил о риске срыва мирного соглашения по Газе (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Вашингтон предупредил страны-гаранты перемирия в Газе о вероятной атаке ХАМАС. США заявили, что подобные действия могут сорвать хрупкий мирный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного департамента США.

Соединенные Штаты направили странам-гарантам мирного соглашения по Газе предупреждение о наличии достоверных разведывательных данных, указывающих на подготовку новой атаки со стороны ХАМАС против мирного населения.

Предупреждение о нарушении мирного процесса

В документе американского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что подобное нападение станет серьезным нарушением достигнутых договоренностей и поставит под угрозу хрупкий баланс, установившийся после международных посреднических усилий.

США подчеркнули, что "запланированная атака поставит под угрозу значительный прогресс, достигнутый благодаря международному посредничеству".

Вашингтон отметил, что страны-гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС строгого соблюдения всех обязательств, взятых в рамках действующего перемирия.

Возможные меры в случае нарушения

Согласно заявлению, в случае, если ХАМАС действительно осуществит нападение, международное сообщество намерено принять меры, направленные на защиту мирных жителей Газы и сохранение режима прекращения огня.

"Будут предприняты шаги для защиты жителей Газы и сохранения целостности режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

США и их партнеры подтвердили свою решимость защищать гражданское население региона, поддерживать стабильность и продолжать усилия по обеспечению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Напоминаем, что пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом вновь стал предметом напряженности: Израиль приостановил его работу на неопределенный срок, заявив, что повторное открытие возможно только после передачи ХАМАС тел погибших израильских заложников, что подчеркивает хрупкость достигнутых соглашений и сложность гуманитарной ситуации в регионе.

Отметим, что правительство Израиля столкнулось с угрозой политического кризиса после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир объявил о возможности выхода из коалиции, если премьер-министр не выполнит его требования: уничтожение ХАМАС и введение смертной казни для осужденных террористов, установив личный дедлайн для исполнения этих условий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС Сектор Газа
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов