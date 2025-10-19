Госдеп США заявил о риске срыва мирного соглашения по Газе

Вашингтон предупредил страны-гаранты перемирия в Газе о вероятной атаке ХАМАС. США заявили, что подобные действия могут сорвать хрупкий мирный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного департамента США.

США и их партнеры подтвердили свою решимость защищать гражданское население региона, поддерживать стабильность и продолжать усилия по обеспечению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

"Будут предприняты шаги для защиты жителей Газы и сохранения целостности режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, в случае, если ХАМАС действительно осуществит нападение, международное сообщество намерено принять меры, направленные на защиту мирных жителей Газы и сохранение режима прекращения огня.

Вашингтон отметил, что страны-гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС строгого соблюдения всех обязательств, взятых в рамках действующего перемирия.

В документе американского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что подобное нападение станет серьезным нарушением достигнутых договоренностей и поставит под угрозу хрупкий баланс, установившийся после международных посреднических усилий.

Соединенные Штаты направили странам-гарантам мирного соглашения по Газе предупреждение о наличии достоверных разведывательных данных, указывающих на подготовку новой атаки со стороны ХАМАС против мирного населения.

Напоминаем, что пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом вновь стал предметом напряженности: Израиль приостановил его работу на неопределенный срок, заявив, что повторное открытие возможно только после передачи ХАМАС тел погибших израильских заложников, что подчеркивает хрупкость достигнутых соглашений и сложность гуманитарной ситуации в регионе.

Отметим, что правительство Израиля столкнулось с угрозой политического кризиса после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир объявил о возможности выхода из коалиции, если премьер-министр не выполнит его требования: уничтожение ХАМАС и введение смертной казни для осужденных террористов, установив личный дедлайн для исполнения этих условий.