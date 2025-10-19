Нетаньяху выдвинули дедлайн с угрозой расколоть правительство Израиля

Правительство Израиля оказалось под угрозой кризиса, после того как министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир пригрозил выйти из коалиции, если Нетаньяху не ликвидирует ХАМАС и не введет смертную казнь для террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Политик заявил, что установил премьер-министру личный дедлайн для выполнения двух требований: полной ликвидации террористической группировки ХАМАС и введения смертной казни для осужденных террористов.

Итамар Бен Гвир намекнул, что Нетаньяху "прекрасно понимает последствия" в случае невыполнения его требований. По его словам, если эти условия не будут выполнены, его ультраправая партия "Оцма Егудит" выйдет из коалиционного правительства.

Точную дату возможного выхода из правительства министр не назвал, заявив, что премьер "очень хорошо знает, сколько времени осталось".

Бен Гвир подчеркнул, что ликвидация ХАМАС была одним из главных условий его политической силы при вхождении в правительство, поэтому он не понимает, почему Нетаньяху медлит с реализацией этого.

Он также требует скорейшего принятия законопроекта о смертной казни для террористов, который, по его словам, был прописан в коалиционных договоренностях еще в 2022 году. Недавно соответствующий законопроект уже продвинули на рассмотрение Кнессета.

Конфликт внутри правительства

Это не первый раз, когда Бен Гвир шантажирует коалицию.

Ранее его партия уже выходила из правительства в знак протеста против соглашений по освобождению заложников в обмен на прекращение огня. Министр открыто критикует любые переговоры с ХАМАС и заявляет, что "Израиль не имеет права на национальное поражение".

Во время голосования по плану США, предложенному Дональдом Трампом, Бен Гвир также был среди тех, кто выступил против, утверждая, что амнистия боевиков ХАМАС неприемлема.

Давление на Нетаньяху растет

Тем временем министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о создании специального уголовного трибунала для боевиков, причастных к атакам 7 октября 2023 года. Новый орган будет иметь возможность выносить смертные приговоры на основании Закона о предотвращении геноцида 1950 года.

На фоне этих заявлений Бен Гвир продолжает наращивать давление на премьера, утверждая, что "больше нет никаких оправданий", и намекая, что судьба правительства зависит от решимости Нетаньяху.