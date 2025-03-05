Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль

Что известно об инициативе по перемирию в небе и на море

На прошлой неделе после спора в Овальном кабинете президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом и посетил Лондон, где состоялся саммит европейских лидеров, на котором обсуждалась поддержка Украины. Глава государства встретился в частности с премьер-министром страны Киром Стармером и президентом Франции Эмануэлем Макроном.

По итогам этого саммита Стармер рассказал, что его страна и Франция, а также, возможно, еще "одним или двумя участниками" будут работать с Украиной над планом прекращения огня, который впоследствии представят США.

Макрон поделился, что такой план предусматривает ограниченное "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре" на месяц. Позже появились сообщения от заместителя министра вооруженных сил Великобритании Люка Полларда о том, что Лондон и Париж не согласовали это предложение. По его словам, "на столе рассматриваются различные варианты".

"Не было достигнуто никакого соглашения о том, как выглядит перемирие. Но мы работаем вместе с Францией и нашими европейскими союзниками, чтобы найти путь к тому, как создать длительный и прочный мир в Украине", - сказал Поллард.

При этом сегодня в СМИ появились информация о том, что Стармер, Макрон и Зеленский могут на следующей неделе полететь к Трампу. Цель поездки - "выступить единым фронтом" и представить президенту США мирный план, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, прекращение огня может начаться с запрета на воздушные и морские бомбардировки с обеих сторон. Напомним, что вчера Зеленский, со своей стороны, опубликовал в соцсети X пост, в котором отметил, что "готов работать быстро, чтобы положить конец войне", а также выразил готовность Украины подписать соглашение с США о полезных ископаемых.

"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры - и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении", - написал Зеленский.

Примечательно, что в речи к Конгрессу США американский президент, который хочет "немедленного прекращения огня" поблагодарил Зеленского за его заявление накануне.

"Важное письмо от президента Зеленского...письмо, которое говорит, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы достичь долговременного мира...что его команда готова работать под сильным лидерством президента Трампа", - сказал Трамп.

На Банковой в свою очередь также сделали короткое заявление. Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что "Россия должна прекратить ежедневные обстрелы Украины и немедленно, если действительно хочет завершения войны".

Может ли пойти на это РФ

Как рассказал в комментарии РБК-Украина военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, сейчас Россия ведет подготовку к массированному ракетному удару по Украине. Однако нанесет ли враг удар сейчас сказать трудно. И вот почему.

"Если после этих заявлений (Трампа о перемирии и инициативы Зеленского - ред.) РФ ответит масштабной ракетно-дроновой атакой, то это будет свидетельствовать об их неготовности сейчас к тому, чтобы говорить о каком-либо перемирии в небе. В то же время это будет свидетельствовать, что Украина повела себя конструктивно и прагматично, выступая с предложениями", - пояснил Мусиенко.

То есть, таким образом вся вина будет конечно ложиться здесь на Россию, продемонстрирует, что она не стремится начинать никакого диалога о прекращении огня. Поэтому сейчас "мяч на поле Кремля", отмечает эксперт.

"Дело в том, что они (россияне - ред.) могут отменить (массированную ракетную - ред.) атаку. И здесь вопрос не в погодных условиях, а в том, что РФ, возможно, будет готова пойти на прекращение ударов. Почему? Надо понимать, что Украина наносит удары по их объектам. То есть им больно тоже, они тоже несут потери и убытки. И это является инструментом", - считает Мусиенко.

Он напомнил, Украина раньше не могла заставить Россию остановить удары, потому что у нее не было инструмента, поскольку она не наносила удары по российской территории.

"То сейчас мы говорим, что готовы не наносить удары, если РФ пойдет на этот шаг (перемирие в небе - ред.). И поэтому я думаю, что под принуждением и увеличением атак на их объекты, они могут эту атаку по нам отменить. А если же нет - это продемонстрирует их неготовность к установлению никакого перемирия в небе", - подытожил эксперт.