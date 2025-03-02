"В воздухе, на море и в энергетике". Макрон предлагает месячное перемирие для Украины

Французский президент Эмануэль Макрон готовит совместный план с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по достижению мира в Украине. В частности, предлагает перемирие для Украины на один месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По сообщению издания, Макрон прежде всего пытается очертить европейские инициативы в процессе достижения мира в Украине. Он хочет, чтобы Европа не оказалась раздавленной новым соглашением между Вашингтоном и Москвой.

"Эммануэль Макрон не верит в соглашение о прекращении огня, заключенное между американцами и россиянами, убежден, что Владимир Путин прежде всего будет пытаться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации", - пишет Le Figaro.

Поэтому Макрон и Стармер разработали франко-британский план по Украине. В качестве альтернативы, они предложили "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре" продолжительностью один месяц.

По словам президента, такой план имеет преимущество, поскольку позволит контролировать выполнение перемирия.

"Надо понимать, что фронт сегодня - это эквивалент линии Париж-Будапешт. В случае всеобщего прекращения огня было бы очень сложно проверить, соблюдается ли перемирие по всей линии фронта", - подчеркнул Макрон.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, сегодня в пресс-службе президента Владимира Зеленского объяснили, что основой потенциального перемирия между Украиной и Российской Федерацией обязательно должны быть сильные гарантии безопасности.

"Есть четкая позиция, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии", - говорится в заявлении.

В то же время в пресс-службе президента отметили, что начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.