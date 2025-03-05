Гренландия, канал и письмо от Зеленского: о чем говорил Трамп в Конгрессе, главные заявления

Речь президента США Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса, которая началась под утро 5 марта (по киевскому времени), длилась почти два часа. При этом вопрос о российско-украинской войне был поднят только в конце выступления.

Основные заявления Трампа во время выступления в Конгрессе собраны в материале РБК-Украина .

Об Украине, и возможном мире с РФ

Отметим, что Трамп в своем выступлении очень бегло упомянул Украину, в частности вообще не прокомментировал остановку американской помощи Украине. Также президент США не дал никаких деталей относительно его "мирного плана" по Украине.

Вот ряде тезисов, озвученных президентом США относительно войны РФ с Украиной, и возможных мирных переговоров.

"Сегодня я получил важное письмо от (украинского) президента (Владимира) Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир. Я ценю, что он прислал это письмо", - сказал Трамп.

Также американский лидер в Конгрессе заявил, что "мы имели серьезные разговоры с россиянами, мы получили серьезные сигналы, что они готовы к миру... разве это не прекрасно?"

Трамп подчеркнул, что если "вы хотите завершить войну, надо говорить с обеими сторонами".

Американский президент рассказал, что Штаты направили "сотни миллиардов долларов" на поддержку обороны Украины. И обратился к конгрессменам с вопросом: "Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?"..."

Также Трамп снова сказал, что в войне уже погибли "миллионы" россиян и украинцев.

Трамп назвал в Конгрессе свои достижения

Трамп начал свое выступление в Конгрессе, перечисляя достижения на посту президента Штатов за примерно полтора месяца после своей инаугурации 20 января. В частности, он высказался о:

переименовании Мексиканского залива в американский,

внедрении английского как официального языка в США,

запрете дистанционной работы для служащих,

дерегуляцию,

утверждении двух гендеров - мужского и женского,

записал себе в "победу" резкое сокращение незаконного пересечения границы.

При этом выступление Трампа республиканцы ежеминутно перебивали аплодисментами, вместе с тем представители Демократической партии держали таблички вроде "Ложь".

Президент США во время речи также объявил о захвате одного из террористов, организовавших взрыв в Аббатстве Гейт в Афганистане, в результате которого погибли 13 военнослужащих США.

Озвученные Трампом планы

Трамп заявил, что США скоро вернут контроль над Панамским каналом , и что его администрация уже начала работать над этим.

, и что его администрация уже начала работать над этим. В обращении к жителям Гренландии он заявил, что "Мы поддерживаем ваше право на то, чтобы определять свое будущее, и если вы решите, мы примем вас в состав США.

он заявил, что "Мы поддерживаем ваше право на то, чтобы определять свое будущее, и если вы решите, мы примем вас в состав США. По словам президента США, страна увеличит тарифы на импортные товары, а Китай, Индия и ЕС должны быть готовы к ответным пошлинам Штатов. И добавил, что новые пошлины вступят в силу 2 апреля.

Также Трамп рассказал, что подписал указ о введении смертной казни за убийство полицейских, и попросил Конгресс утвердить это отдельным законом

Он рассказал, что позже на этой неделе планирует "историческое действие, чтобы резко увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США".

Трамп сказал, что "ежедневно борется" за снижение цен для потребителей, несмотря на начало торговой войны, и пообещал установить пошлины для других стран такими же, как и для США.

Президент США также пообещал расширить производство энергии.

Трамп призвал Конгресс выделить финансирование на создание передовой системы ПРО Golden Dome в Штатах.

Вновь подтвердил намерения провести крупнейшую операцию по депортации в истории США.

А еще Трамп также пообещал "установить американский флаг на Марсе и даже дальше"

Инцидент во время выступления Трампа

Также добавим, что некоторые конгрессмены попытались "сорвать" выступление Трампа в Конгрессе в самом начале его выступления. Им сделали предупреждение.

Кроме того, по указанию спикера Палаты представителей Майка Джонсона конгрессмена-демократа Ала Грина выгнали из зала заседаний из-за "нарушения порядка", потому что он громко возмущался первыми заявлениями Трампа с трибуны.