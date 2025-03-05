Гренландия, канал и письмо от Зеленского: о чем говорил Трамп в Конгрессе, главные заявления
Речь президента США Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса, которая началась под утро 5 марта (по киевскому времени), длилась почти два часа. При этом вопрос о российско-украинской войне был поднят только в конце выступления.
Основные заявления Трампа во время выступления в Конгрессе собраны в материале РБК-Украина.
Об Украине, и возможном мире с РФ
Отметим, что Трамп в своем выступлении очень бегло упомянул Украину, в частности вообще не прокомментировал остановку американской помощи Украине. Также президент США не дал никаких деталей относительно его "мирного плана" по Украине.
Вот ряде тезисов, озвученных президентом США относительно войны РФ с Украиной, и возможных мирных переговоров.
- "Сегодня я получил важное письмо от (украинского) президента (Владимира) Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир. Я ценю, что он прислал это письмо", - сказал Трамп.
- Также американский лидер в Конгрессе заявил, что "мы имели серьезные разговоры с россиянами, мы получили серьезные сигналы, что они готовы к миру... разве это не прекрасно?"
- Трамп подчеркнул, что если "вы хотите завершить войну, надо говорить с обеими сторонами".
- Американский президент рассказал, что Штаты направили "сотни миллиардов долларов" на поддержку обороны Украины. И обратился к конгрессменам с вопросом: "Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?"..."
- Также Трамп снова сказал, что в войне уже погибли "миллионы" россиян и украинцев.
Трамп назвал в Конгрессе свои достижения
Трамп начал свое выступление в Конгрессе, перечисляя достижения на посту президента Штатов за примерно полтора месяца после своей инаугурации 20 января. В частности, он высказался о:
- переименовании Мексиканского залива в американский,
- внедрении английского как официального языка в США,
- запрете дистанционной работы для служащих,
- дерегуляцию,
- утверждении двух гендеров - мужского и женского,
- записал себе в "победу" резкое сокращение незаконного пересечения границы.
При этом выступление Трампа республиканцы ежеминутно перебивали аплодисментами, вместе с тем представители Демократической партии держали таблички вроде "Ложь".
Президент США во время речи также объявил о захвате одного из террористов, организовавших взрыв в Аббатстве Гейт в Афганистане, в результате которого погибли 13 военнослужащих США.
Озвученные Трампом планы
- Трамп заявил, что США скоро вернут контроль над Панамским каналом, и что его администрация уже начала работать над этим.
- В обращении к жителям Гренландии он заявил, что "Мы поддерживаем ваше право на то, чтобы определять свое будущее, и если вы решите, мы примем вас в состав США.
- По словам президента США, страна увеличит тарифы на импортные товары, а Китай, Индия и ЕС должны быть готовы к ответным пошлинам Штатов. И добавил, что новые пошлины вступят в силу 2 апреля.
- Также Трамп рассказал, что подписал указ о введении смертной казни за убийство полицейских, и попросил Конгресс утвердить это отдельным законом
- Он рассказал, что позже на этой неделе планирует "историческое действие, чтобы резко увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США".
- Трамп сказал, что "ежедневно борется" за снижение цен для потребителей, несмотря на начало торговой войны, и пообещал установить пошлины для других стран такими же, как и для США.
- Президент США также пообещал расширить производство энергии.
- Трамп призвал Конгресс выделить финансирование на создание передовой системы ПРО Golden Dome в Штатах.
- Вновь подтвердил намерения провести крупнейшую операцию по депортации в истории США.
- А еще Трамп также пообещал "установить американский флаг на Марсе и даже дальше"
Инцидент во время выступления Трампа
Также добавим, что некоторые конгрессмены попытались "сорвать" выступление Трампа в Конгрессе в самом начале его выступления. Им сделали предупреждение.
Кроме того, по указанию спикера Палаты представителей Майка Джонсона конгрессмена-демократа Ала Грина выгнали из зала заседаний из-за "нарушения порядка", потому что он громко возмущался первыми заявлениями Трампа с трибуны.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил федеральных служащих, что их будут увольнять в случае сопротивления политике его администрации. Он также отметил, что правление неизбранных бюрократов закончилось.
Добавим, по данным американских СМИ, прогрессисты-демократы могли сорвать речь Трампа в Конгрессе.
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