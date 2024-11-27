Перемирие Израиля и "Хезболлы" и рекордное количество дронов РФ в Украине: новости за 26 ноября

Израиль и Хезболла могут прекратить огонь с 27 ноября. Российская Федерация запустила по Украине 188 беспилотников.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 26 ноября – в материале РБК-Украина.
Германия предоставит Украине в рамках оборонной помощи еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности – SLM и SLS.
Россияне атаковали Тернополь, в результате чего повреждена электроинфраструктура, от которой питается город.
Европейский Союз готовит новый санкционный пакет, направленный против китайских и российских компаний, связанных с разработкой и снабжением ударных беспилотников, которые использовались в войне против Украины.
Среди них – китайская компания, нарушившая торговые ограничения ЕС, фирма из Гонконга, поставлявшая России запрещенные микроэлектронные компоненты, и северокорейские чиновники, поддерживающие военные действия Москвы.
Канцлер поделился с журналистами деталями своего телефонного разговора с Путиным, отметив, что он не был приятным. Он объяснил, что считал эту беседу ответственной и необходимой.
Также он напомнил, что перед началом войны встречался с Путиным и выразил свою точку зрения, четко дав понять, что причины, которые тот позже озвучил как оправдание для войны, не соответствуют действительности.
В ходе встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии Дэвид Лемми прокомментировал этот вопрос. Он подчеркнул, что Британия четко придерживается позиции поддержки Украины, которая включает тренировки украинских военных, но в то же время подчеркнул, что Британия давно приняла решение не отправлять свои войска непосредственно в зону боевых действий.
Глава Тернопольской ОВА Вячеслава Негода заявил, что энергообъект обеспечивал электроснабжение почти всей области.
"Сначала было обесточено 70% территории охвата. К началу рабочего дня "Тернопольоблэнерго" и другие технические службы сделали все, чтобы подключиться к другим системам, проходящим через нашу область и большая часть электроснабжения была восстановлена", - заявил он.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 10-процентные тарифы на весь импорт из Китая. Причиной такого шага он назвал "наплыв незаконных наркотиков, включая фентанил и другие вещества".
На это заявление отреагировал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пеньюй, отметив, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами взаимовыгодно, а тарифные или торговые войны не приводят к победе ни одной из сторон.
Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские СМИ, ожидается, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон объявят о прекращении огня между Израилем и Хезболлой.
В ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами. Противовоздушная оборона сбила 76 дронов.
Этой ночью террористы атаковали Украину:
Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в соглашении тех времен и данные международных авиареестров. Их сопоставили с номерами бомбардировщиков, которые используют РФ.
Выяснилось, что минимум шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии.
Как пишет Financial Times, личность северокорейского генерала не раскрывают. Однако ранее известно, что Северная Корея направила генерал-полковника Ким Чен Бока, чтобы тот контролировал подразделения специального назначения "Штормовой корпус".
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