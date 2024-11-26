В Минобороны Германии анонсировали передачу Украине двух систем ПВО IRIS-T до конца года

Германия предоставит Украине в рамках оборонной помощи еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности - SLM и SLS. Передача должна состояться до конца текущего года.

Об этом заявил начальник специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rp.pl .

По словам представителя немецкого оборонного ведомства в разговоре с журналистами в Киеве, его страна поставит Украине данные системы ПВО "в течение следующих дней и недель".

"Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель - до Рождества (25 декабря, - ред.)", - сказал он.

При этом Фрейдинг подчеркнул, что поддержка Украины со стороны ФРГ "продолжится и после Рождества, и после 23 февраля - запланированной даты федеральных выборов в Германии".

Он также рассказал, что в последние дни Германия поставила на Украину артиллерийские гаубицы, танки и БМП Marder, а также запустила программу ударных беспилотников.

Помощь Украины от Германии

Германия является одним из ключевых партнеров Украины в оказании оборонной помощи после начала широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины получили от ФРГ ПВО IRIS-T и Patriot, зенитные и артиллерийские системы, бронемашины, танки Leopard различных модификаций, беспилотники, боеприпасы и другие виды вооружения.

Также сообщалось, что 20 ноября правительство ФРГ объявило, что страна подготовила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает гаубицы, машины и сотни дронов.

Передача IRIS-T для Украины

Напомним, 13 ноября стало известно, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца этого года.

Напомним, что IRIS-T - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия немецкого производства. Это одна из самых современных систем ПВО в Германии. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. Подробнее об IRIS-T - читайте в нашем отдельном материале.

Добавим, в начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем IRIS-T в семь, которые уже получили ВСУ.

Подробнее о том, как украинские защитники могут применить дополнительные системы ПВО IRIS-T - можно прочитать в этом материале РБК-Украина.