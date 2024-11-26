Враг повредил электроинфраструктуру, которая питает Тернополь: названы последствия атаки

В Тернополе после ночной воздушной атаки со стороны российских оккупантов на местную энергетическую инфраструктуру продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В городе возобновляют работу пунктов обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Тернопольського городского головы Сергея Надала.

Отмечается, что из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь".

Ситуация со светом, теплом и водой

"Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", - говорится в заявлении Надала.

Кроме того, в многоквартирных домах не будут работать лифты до полного восстановления электроснабжения в городе.

"Просьба к тернополянам не пользоваться в тех домах, где есть электричество. Могут быть перебои", - отметил мэр Тернополя.

Сотрудники коммунального предприятия "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение в городе.

Глава мэр отмечает, что, возможно, будет низкое давление. Он добавил, что в городе будут запускать генераторы.

По обновленной информации, с 7.00 централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей в Тернополе.

Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме.

Что касается теплоснабжения, то большинство котельных - функционируют. По словам Надала, при необходимости "их работа будет также поддерживаться генераторами".

Также сообщается, что индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло станут подавать в дома напрямую.

Учебные заведения и медучреждения

Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.

"Те, у которых нет централизованного электроснабжения, будут работать с генераторов", - рассказал Надал.

Медицинские учреждения в Тернополе работают в обычном режиме. Отмечается, что в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами.

Транспорт

В Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену выйдут на маршруты автобусы.

"Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта", - рассказал Надал.

Пункты обогрева

В Тернополе снова будут работать пункты обогрева. Они откроются с 08:00 по адресам:

ул. Николая Лысенко, 8 - Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг),

просп. Объединения (Злуки), 45 - КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им. Довженко",

Привокзальная площадь, 1 - вокзал станции "Тернополь",

ул. Федьковича.11 - КЗ "Детский - юношеский пластовый центр".

Атака "Шахедов" на Тернополь

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки с применением ударных беспилотников этой ночью в Тернополе прогремели взрывы.

После этого город частично был обесточен. Сообщалось также о перебоях с водоснабжением.

В общей сложности воздушная тревога в Тернопольской области длилась около пяти часов.