ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израиль и "Хезболла" могут прекратить огонь с 27 ноября, - СМИ

Вторник 26 ноября 2024 19:29
UA EN RU
Израиль и "Хезболла" могут прекратить огонь с 27 ноября, - СМИ Иллюстративное фото: Израиль и "Хезболла" могут прекратить огонь с 27 ноября (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские власти могут сегодня, 26 ноября, одобрить прекращение огня в Ливане. Тогда оно вступит в силу 27 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как пишет издание со ссылкой на ливанские СМИ, ожидается, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон объявят о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" сегодня в 22:00.

При этом само соглашение о прекращении огня вступит в силу завтра в 10 утра.

Журналисты уточняют, что такая информация появилась после нескольких дней напряженных переговоров, в ходе которых Израиль настаивал, чтобы Францию исключили из числа гарантов безопасности в Ливане. Это объясняется тем, что Париж заявил о планах выполнять ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Такое соглашение все еще должны одобрить израильские власти, которые начали обсуждение документа в 18:00. Ожидается, что Нетаньяху также проведет согласование прекращения огня с местными властями на севере страны (Израиль на севере граничит с Ливаном).

Прекращение огня в Ливане

Напомним, в октябре Израиль в рамках операции против "Хезболлы" ввел свои войска на территорию Ливана. Там они уничтожали объекты боевиков.

Израильские власти отмечали, что при помощи уничтожения "Хезболлы" на юге Ливана они хотят создать условия для возвращения домой израильтян, которые выехали из северной части Израиля.

Более детально о возможном прекращении огня - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла
NEWS
Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта
Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта
DAILY
Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа