Перемир'я Ізраїлю і "Хезболли" та рекордна кількість дронів РФ в Україні: новини за 26 листопада

Ізраїль та "Хезболла" можуть припинити вогонь з 27 листопада. А Російська Федерація запустила по Україні 188 безпілотників.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 26 листопада - у матеріалі РБК-Україна.
Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності - SLM та SLS.
Росіяни атакували Тернопіль, в наслідок чого пошкоджена електроінфраструктура, від якої живиться місто.
Європейський Союз готує новий санкційний пакет, спрямований проти китайських і російських компаній, пов'язаних із розробкою і постачанням ударних безпілотників, які використовувалися у війні проти України.
Серед них - китайська компанія, яка порушила торговельні обмеження ЄС, фірма з Гонконгу, що постачала Росії заборонені мікроелектронні компоненти, і північнокорейські чиновники, які підтримують військові дії Москви.
Канцлер поділився з журналістами деталями своєї телефонної розмови з Путіним, зазначивши, що вона не була приємною. Він пояснив, що вважав цю бесіду відповідальною та необхідною.
Також він нагадав, що перед початком війни зустрічався з Путіним і висловив свою точку зору, чітко давши зрозуміти, що причини, які той пізніше озвучив як виправдання для розв’язання війни, не відповідають дійсності.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії Девід Леммі прокоментував це питання. Він наголосив, що Британія чітко дотримується позиції щодо підтримки України, яка включає тренування українських військових, але водночас підкреслив, що Британія давно ухвалила рішення не відправляти свої війська безпосередньо в зону бойових дій.
Голова Тернопільської ОВА В'ячеслава Негода заявив, що енергооб'єкт забезпечував електропостачання майже усієї області.
"Спочатку було знеструмлено 70% території охоплення. До початку робочого дня "Тернопільобленерго" й інші технічні служби зробили все, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу області і більша частина електропостачання була відновлена", - заявив він.
Обраний президент США Дональд Трамп заявив про плани ввести 10-відсоткові тарифи на весь імпорт з Китаю. Причиною такого кроку він назвав "наплив незаконних наркотиків, включно з фентанілом та іншими речовинами".
На цю заяву відреагував прес-секретар посольства Китаю в США Лю Пен'юй, наголосивши, що економічна і торговельна співпраця між двома країнами взаємовигідна, а тарифні або торговельні війни не призводять до перемоги жодної зі сторін.
Як пише The Jerusalem Post з посиланням на ліванські ЗМІ, очікується, що президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон оголосять про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".
У ніч на 26 листопада Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й безпілотними літальними апаратами. Протиповітряна оборона збила 76 дронів.
Цієї ночі терористи атакували Україну:
Журналісти проаналізували серійні номери літаків в угоді тих часів та дані з міжнародних авіареєстрів. Їх співставили з номерами бомбардувальників, які використовує РФ.
З'ясувалось, що мінімум шість переданих Україною літаків Ту-160 знаходяться у бойовому складі російської армії.
Як пише Financial Times, особу північнокорейського генерала не розкривають. Однак раніше було відомо, що Північна Корея направила генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб той контролював підрозділи спеціального призначення "Штормовий корпус".
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