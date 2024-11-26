Россия ночью запустила четыре "Искандера" и почти 190 дронов: сколько сбило ПВО
В ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушная оборона (ПВО) сбила 76 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Этой ночью террористы атаковали Украину:
- четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей;
- 188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекалась:
- авиация;
- зенитные ракетные подразделения;
- средства РЭБ;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра было сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и ряде других областей.
96 беспилотников были локально потеряны, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Еще пять дронов полетели в сторону Беларуси.
"К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", - пишут Воздушные силы.
Обстрелы Украины
С момента начала полномасштабного вторжения Россия регулярно осуществляет атаки на города и села Украины, что приводит к серьезным разрушениям инфраструктуры и многочисленным жертвам среди гражданского населения. Для ударов применяются различные типы вооружений, среди которых ракеты, артиллерия, ударные беспилотники и авиационные средства.
Прошлой ночью террористы запустили по Украине 145 беспилотников. Тогда же ПВО удалось уничтожить 71 дрон.
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