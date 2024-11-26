Россия ночью запустила четыре "Искандера" и почти 190 дронов: сколько сбило ПВО

В ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушная оборона (ПВО) сбила 76 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этой ночью террористы атаковали Украину:

четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей;

188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекалась:

авиация;

зенитные ракетные подразделения;

средства РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра было сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и ряде других областей.

96 беспилотников были локально потеряны, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Еще пять дронов полетели в сторону Беларуси.

"К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", - пишут Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С момента начала полномасштабного вторжения Россия регулярно осуществляет атаки на города и села Украины, что приводит к серьезным разрушениям инфраструктуры и многочисленным жертвам среди гражданского населения. Для ударов применяются различные типы вооружений, среди которых ракеты, артиллерия, ударные беспилотники и авиационные средства.

Прошлой ночью террористы запустили по Украине 145 беспилотников. Тогда же ПВО удалось уничтожить 71 дрон.