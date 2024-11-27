Перемирие Израиля и "Хезболлы" и рекордное количество дронов РФ в Украине: новости за 26 ноября

Израиль и Хезболла могут прекратить огонь с 27 ноября. Российская Федерация запустила по Украине 188 беспилотников.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 26 ноября – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Германия предоставит Украине в рамках оборонной помощи еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности – SLM и SLS.

Россияне атаковали Тернополь, в результате чего повреждена электроинфраструктура, от которой питается город.

ЕС предлагает ввести санкции против фирм из Китая, помогающих России в войне

Европейский Союз готовит новый санкционный пакет, направленный против китайских и российских компаний, связанных с разработкой и снабжением ударных беспилотников, которые использовались в войне против Украины.

Среди них – китайская компания, нарушившая торговые ограничения ЕС, фирма из Гонконга, поставлявшая России запрещенные микроэлектронные компоненты, и северокорейские чиновники, поддерживающие военные действия Москвы.

Неприятный разговор. Шольц рассказал о недавних переговорах с Путиным

Канцлер поделился с журналистами деталями своего телефонного разговора с Путиным, отметив, что он не был приятным. Он объяснил, что считал эту беседу ответственной и необходимой.

Также он напомнил, что перед началом войны встречался с Путиным и выразил свою точку зрения, четко дав понять, что причины, которые тот позже озвучил как оправдание для войны, не соответствуют действительности.

Позиция не поменялась. МИД Британии отрицает намерения отправить войска в Украину

В ходе встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии Дэвид Лемми прокомментировал этот вопрос. Он подчеркнул, что Британия четко придерживается позиции поддержки Украины, которая включает тренировки украинских военных, но в то же время подчеркнул, что Британия давно приняла решение не отправлять свои войска непосредственно в зону боевых действий.

В Тернопольской области поврежден энергообъект, обеспечивающий светом регион, - ОВА

Глава Тернопольской ОВА Вячеслава Негода заявил, что энергообъект обеспечивал электроснабжение почти всей области.

"Сначала было обесточено 70% территории охвата. К началу рабочего дня "Тернопольоблэнерго" и другие технические службы сделали все, чтобы подключиться к другим системам, проходящим через нашу область и большая часть электроснабжения была восстановлена", - заявил он.

Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины: торговые войны не приводят к победе

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 10-процентные тарифы на весь импорт из Китая. Причиной такого шага он назвал "наплыв незаконных наркотиков, включая фентанил и другие вещества".

На это заявление отреагировал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пеньюй, отметив, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами взаимовыгодно, а тарифные или торговые войны не приводят к победе ни одной из сторон.

Израиль и "Хезболла" могут прекратить огонь с 27 ноября, - СМИ

Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские СМИ, ожидается, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон объявят о прекращении огня между Израилем и Хезболлой.

Россия ночью запустила четыре "Искандера" и почти 190 дронов: сколько сбило ПВО

В ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами. Противовоздушная оборона сбила 76 дронов.

Этой ночью террористы атаковали Украину:

четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей;

188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - "Схемы"

Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в соглашении тех времен и данные международных авиареестров. Их сопоставили с номерами бомбардировщиков, которые используют РФ.

Выяснилось, что минимум шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии.

ВСУ ранили одного генерала и убили нескольких офицеров армии КНДР в Курской области, - FT

Как пишет Financial Times, личность северокорейского генерала не раскрывают. Однако ранее известно, что Северная Корея направила генерал-полковника Ким Чен Бока, чтобы тот контролировал подразделения специального назначения "Штормовой корпус".