Перемир'я Ізраїлю і "Хезболли" та рекордна кількість дронів РФ в Україні: новини за 26 листопада

Ізраїль та "Хезболла" можуть припинити вогонь з 27 листопада. А Російська Федерація запустила по Україні 188 безпілотників.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 26 листопада - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності - SLM та SLS.

Росіяни атакували Тернопіль, в наслідок чого пошкоджена електроінфраструктура, від якої живиться місто.

ЄС пропонує ввести санкції проти фірм з Китаю, які допомагають Росії у війні

Європейський Союз готує новий санкційний пакет, спрямований проти китайських і російських компаній, пов'язаних із розробкою і постачанням ударних безпілотників, які використовувалися у війні проти України.

Серед них - китайська компанія, яка порушила торговельні обмеження ЄС, фірма з Гонконгу, що постачала Росії заборонені мікроелектронні компоненти, і північнокорейські чиновники, які підтримують військові дії Москви.

Неприємна розмова. Шольц розповів про нещодавні переговори з Путіним

Канцлер поділився з журналістами деталями своєї телефонної розмови з Путіним, зазначивши, що вона не була приємною. Він пояснив, що вважав цю бесіду відповідальною та необхідною.

Також він нагадав, що перед початком війни зустрічався з Путіним і висловив свою точку зору, чітко давши зрозуміти, що причини, які той пізніше озвучив як виправдання для розв’язання війни, не відповідають дійсності.

Позиція не змінилась. МЗС Британії заперечило наміри відправити війська в Україну

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії Девід Леммі прокоментував це питання. Він наголосив, що Британія чітко дотримується позиції щодо підтримки України, яка включає тренування українських військових, але водночас підкреслив, що Британія давно ухвалила рішення не відправляти свої війська безпосередньо в зону бойових дій.

У Тернопільській області пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує світлом регіон, - ОВА

Голова Тернопільської ОВА В'ячеслава Негода заявив, що енергооб'єкт забезпечував електропостачання майже усієї області.

"Спочатку було знеструмлено 70% території охоплення. До початку робочого дня "Тернопільобленерго" й інші технічні служби зробили все, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу області і більша частина електропостачання була відновлена", - заявив він.

Китай відповів на плани Трампа підвищити мита: торговельні війни не призводять до перемоги

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про плани ввести 10-відсоткові тарифи на весь імпорт з Китаю. Причиною такого кроку він назвав "наплив незаконних наркотиків, включно з фентанілом та іншими речовинами".

На цю заяву відреагував прес-секретар посольства Китаю в США Лю Пен'юй, наголосивши, що економічна і торговельна співпраця між двома країнами взаємовигідна, а тарифні або торговельні війни не призводять до перемоги жодної зі сторін.

Ізраїль та "Хезболла" можуть припинити вогонь з 27 листопада, - ЗМІ

Як пише The Jerusalem Post з посиланням на ліванські ЗМІ, очікується, що президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон оголосять про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Росія вночі запустила чотири "Іскандери" й майже 190 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 26 листопада Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й безпілотними літальними апаратами. Протиповітряна оборона збила 76 дронів.

Цієї ночі терористи атакували Україну:

чотирма ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей;

188 безпілотниками типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

РФ задіяла стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - "Схеми"

Журналісти проаналізували серійні номери літаків в угоді тих часів та дані з міжнародних авіареєстрів. Їх співставили з номерами бомбардувальників, які використовує РФ.

З'ясувалось, що мінімум шість переданих Україною літаків Ту-160 знаходяться у бойовому складі російської армії.

ЗСУ поранили одного генерала і вбили кількох офіцерів армії КНДР у Курській області, - FT

Як пише Financial Times, особу північнокорейського генерала не розкривають. Однак раніше було відомо, що Північна Корея направила генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб той контролював підрозділи спеціального призначення "Штормовий корпус".