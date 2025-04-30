"Перемирие" на 9 мая выгодно только РФ. Ермак рассказал, чего на самом деле хочет Путин

Предложенное Кремлем трехдневное "перемирие" на 9 мая не изменит ход войны в Украине, а пойдет на пользу исключительно путинскому режиму.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своей статье для The Guardian.
"В понедельник Кремль предложил сделать трехдневную паузу в военных действиях против Украины в мае, чтобы приурочить ее к московским торжествам по случаю окончания Второй мировой войны. В условиях, когда Украина требует безусловного 30-дневного прекращения огня, а США - постоянного, Россия хочет уступок еще до того, как можно будет обсуждать длительную паузу или постоянный мир", - написал Ермак.
По его мнению, Украина и западные союзники "должны быть осторожными и не идти на преждевременные уступки под предлогом быстрого прогресса.
"Предложенная короткая передышка не изменит ход войны, а ее принятие позволит режиму, который неоднократно демонстрировал намерение продолжить агрессивную войну и подорвать шанс на справедливый, честный и прочный мир", - отметил глава ОП.
Он подчеркнул, что центральное место в требованиях Кремля занимает снятие санкций, "особенно тех, которые ограничивают ее авиационный сектор".
По словам Ермака, тот факт, что российские чиновники сделали отмену именно авиационных санкций приоритетом в дипломатических каналах, подчеркивает их эффективность и тот факт, что они работают.
Он отметил, что Россия все отчаяннее пытается спасти свой авиационный сектор. Поэтому облегчение ситуации в этой сфере должно быть обусловлено значительными обязательствами Москвы по "мирным и процветающим отношениям" с Украиной, а отнюдь не соглашениями.
"Эти санкции являются чем-то большим, чем просто неудобством: они являются прямым препятствием для войны России против Украины, которая продолжается, и наглядным напоминанием о последствиях ее агрессии. Вместо того чтобы отменять их, нам необходимо закрепить успех нынешнего режима санкций", - считает глава ОП.
Ермак напомнил, что с начала полномасштабного вторжения украинское небо "пересекают не гражданские самолеты, а истребители и ракеты".
"Почему россияне должны пользоваться свободой авиаперелетов, когда украинцы не могут чувствовать себя в безопасности в собственной стране?", - добавил он.
Напомним, в понедельник, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин "из гуманитарных соображений" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".
Как отметили в Кремле, так называемое "перемирие" якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".
Россия призывает украинскую сторону "последовать примеру" и угрожает "отвечать" в случае нарушения "перемирия".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое предложение манипуляцией. По его словам, Путин хочет только обезопасить свой парад ко "Дню победы", который состоится 9 мая.
Кроме того, спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог отметил, что такая идея диктатора является абсурдной.
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