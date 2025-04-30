"Перемир'я" на 9 травня вигідне лише РФ. Єрмак розповів, чого насправді хоче Путін

"У понеділок Кремль запропонував зробити триденну паузу у військових діях проти України в травні, щоб приурочити її до московських урочистостей з нагоди закінчення Другої світової війни. В умовах, коли Україна вимагає безумовного 30-денного припинення вогню, а США - постійного, Росія хоче поступок ще до того, як можна буде обговорювати тривалу паузу або постійний мир", - написав Єрмак.

На його думку, Україна і західні союзники "мають бути обережними й не йти на передчасні поступки під приводом швидкого прогресу.

"Запропонований короткий перепочинок не змінить перебіг війни, а його прийняття дозволить режиму, який неодноразово демонстрував намір продовжити агресивну війну і підірвати шанс на справедливий, чесний і міцний мир", - зазначив глава ОП.

Він підкреслив, що центральне місце у вимогах Кремля посідає зняття санкцій, "особливо тих, які обмежують її авіаційний сектор".

За словами Єрмака, той факт, що російські чиновники зробили скасування саме авіаційних санкцій пріоритетом у дипломатичних каналах, підкреслює їхню ефективність і той факт, що вони працюють.

Він зазначив, що Росія дедалі відчайдушніше намагається врятувати свій авіаційний сектор. Тому полегшення ситуації в цій сфері має бути зумовлене значними зобов’язаннями Москви щодо "мирних і квітучих відносин" з Україною, а аж ніяк не угодами.

"Ці санкції є чимось більшим, ніж просто незручністю: вони є прямою перешкодою для війни Росії проти України, яка триває, і наочним нагадуванням про наслідки її агресії. Замість того щоб скасовувати їх, нам необхідно закріпити успіх нинішнього режиму санкцій", - вважає глава ОП.

Єрмак нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення українське небо "перетинають не цивільні літаки, а винищувачі та ракети".

"Чому росіяни мають користуватися свободою авіаперельотів, коли українці не можуть почуватися в безпеці у власній країні?", - додав він.