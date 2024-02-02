"Убедить неубежденных". Глава МИД Польши летит в США для обсуждения дальнейшей помощи Украине

"Хорошие новости из Брюсселя. Виктор Орбан преодолел свое вето, и Европейский союз единогласно принял решение о выделении 50 млрд евро на поддержание функционирования украинского государства и восстановление его инфраструктуры", - заявил он.

Сикорский добавил, что летит в Вашигтон.

"Оказывается, стоит говорить с неубежденными, поэтому я лечу в Вашингтон, чтобы убедить неубежденных там", - подчеркнул глава МИД Польши.

Задержки с финансированием помощи Украине

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

При этом The Guardian сообщает, что Конгресс США в шаге от заключения соглашения по возобновлению помощи для Украины.

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