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"Переконати непереконаних". Глава МЗС Польщі летить до США для обговорення подальшої допомоги Україні

Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирушає до Сполучених Штатів із візитом, щоб переконати Вашингтон надати Україні подальшу допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення дипломата у Twitter.

"Хороші новини з Брюсселя. Віктор Орбан подолав своє вето, і Європейський союз одноголосно ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро на підтримку функціонування української держави та відновлення її інфраструктури", - заявив він. 

Сікорський додав, що летить до Вашингтона. 

"Виявляється, варто говорити з непереконаними, тому я лечу до Вашингтона, щоб переконати непереконаних там", - наголосив глава МЗС Польщі.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечення допомоги Україні.

При цьому The Guardian повідомляє, що Конгрес США за крок від укладення угоди щодо відновлення допомоги для України.

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