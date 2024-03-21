Скрывались после призывов присоединиться к РФ: задержаны коллаборантки из Херсонской области

"Служба безопасности разоблачила еще двух организаторов незаконного референдума России, который состоялся во время оккупации правобережной Херсонской области", - отмечают в сообщении.

Скрывались в других областях

Одну из фигуранток задержали в Николаеве, а другую - в Черновицкой области. Они пытались уйти от правосудия под видом переселений.

После захвата Херсонской области обе женщины поддержали захватчиков и вошли в состав оккупационных "избиркомов".

Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантки агитировали местных жителей "голосовать за присоединение" региона к России.

Собирали "единомышленников" и шантажировали "нелояльных"

К тому времени 28-летняя жительница Чернобаевки собрала группу "единомышленников" и записала видеоотчет по итогам фейкового плебисцита, который транслировали на российских телеканалах.

Другая злоумышленница совершала подворовые обходы по домам односельчан и собирала "нужные" отметки в "бюллетенях".

Ее сопровождали вооруженные захватчики, которые в случае отказа людей поддержать кремлевский проект угрожали заключением и конфискацией имущества.

За сотрудничество с агрессором фигурантка получила одноразовое денежное вознаграждение и обещания дальнейших "перспектив" в оккупационном учреждении.

После освобождения региона обе коллаборантки сбежали в разные города на юге и западе Украины, где пытались "залечь на дно".

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям УКУ.

Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.