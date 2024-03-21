Скрывались после призывов присоединиться к РФ: задержаны коллаборантки из Херсонской области

Правоохранители задержали двух коллаборанток из Херсонской области, агитировавших присоединиться к РФ. Они притворялись переселенками во избежание правосудия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности разоблачила еще двух организаторов незаконного референдума России, который состоялся во время оккупации правобережной Херсонской области", - отмечают в сообщении.
Одну из фигуранток задержали в Николаеве, а другую - в Черновицкой области. Они пытались уйти от правосудия под видом переселений.
После захвата Херсонской области обе женщины поддержали захватчиков и вошли в состав оккупационных "избиркомов".
Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантки агитировали местных жителей "голосовать за присоединение" региона к России.
К тому времени 28-летняя жительница Чернобаевки собрала группу "единомышленников" и записала видеоотчет по итогам фейкового плебисцита, который транслировали на российских телеканалах.
Другая злоумышленница совершала подворовые обходы по домам односельчан и собирала "нужные" отметки в "бюллетенях".
Ее сопровождали вооруженные захватчики, которые в случае отказа людей поддержать кремлевский проект угрожали заключением и конфискацией имущества.
За сотрудничество с агрессором фигурантка получила одноразовое денежное вознаграждение и обещания дальнейших "перспектив" в оккупационном учреждении.
После освобождения региона обе коллаборантки сбежали в разные города на юге и западе Украины, где пытались "залечь на дно".
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям УКУ.
Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина сообщала об информаторе российской разведки, который шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов. Его задержала СБУ.
Кроме того, правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
Накануне мы писали, что стражи порядка задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.
На днях стало известно о том, как СБУ задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
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