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Скрывались после призывов присоединиться к РФ: задержаны коллаборантки из Херсонской области

Фото: СБУ задержала двух предательниц (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали двух коллаборанток из Херсонской области, агитировавших присоединиться к РФ. Они притворялись переселенками во избежание правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще двух организаторов незаконного референдума России, который состоялся во время оккупации правобережной Херсонской области", - отмечают в сообщении.

Скрывались в других областях

Одну из фигуранток задержали в Николаеве, а другую - в Черновицкой области. Они пытались уйти от правосудия под видом переселений.

После захвата Херсонской области обе женщины поддержали захватчиков и вошли в состав оккупационных "избиркомов".

Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантки агитировали местных жителей "голосовать за присоединение" региона к России.

Собирали "единомышленников" и шантажировали "нелояльных"

К тому времени 28-летняя жительница Чернобаевки собрала группу "единомышленников" и записала видеоотчет по итогам фейкового плебисцита, который транслировали на российских телеканалах.

Другая злоумышленница совершала подворовые обходы по домам односельчан и собирала "нужные" отметки в "бюллетенях".

Ее сопровождали вооруженные захватчики, которые в случае отказа людей поддержать кремлевский проект угрожали заключением и конфискацией имущества.

За сотрудничество с агрессором фигурантка получила одноразовое денежное вознаграждение и обещания дальнейших "перспектив" в оккупационном учреждении.

После освобождения региона обе коллаборантки сбежали в разные города на юге и западе Украины, где пытались "залечь на дно".

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям УКУ.

Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: СБУ задержала двух изменниц из Херсонской области (t.me/SBUkr)

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщала об информаторе российской разведки, который шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов. Его задержала СБУ.

Кроме того, правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Накануне мы писали, что стражи порядка задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.

На днях стало известно о том, как СБУ задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

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Служба безопасности Украины