Переховувались після закликів приєднатись до РФ: затримано колаборанток з Херсонської області

"Служба безпеки викрила ще двох організаторок незаконного референдуму рф, який відбувся під час окупації правобережної Херсонської області", - зазначають в повідомленні.

Переховувались в інших областях

Одну із фігуранток затримали у Миколаєві, а іншу - в Чернівецькій області. Вони намагалися уникнути правосуддя під виглядом переселенок.

Після захоплення Херсонської області обидві жінки підтримали загарбників та увійшли до складу окупаційних "виборчкомів".

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантки агітували місцевих жителів "голосувати за приєднання" регіону до складу Росії.

Збирали "однодумців" та шантажували "нелояльних"

На той час 28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу "однодумців" та записала відеозвіт щодо підсумків фейкового плебісциту, який транслювали на російських телеканалах.

Інша зловмисниця здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала "потрібні" відмітки у "бюлетенях".

Її супроводжували озброєні загарбники, які у разі відмови людей підтримати кремлівський проєкт погрожували ув’язненням та конфіскацією майна.

За співпрацю з агресором фігурантка отримала одноразову грошову «винагороду» та обіцянки подальших "перспектив" в окупаційній установі.

Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались "залягти на дно".

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ.

Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.