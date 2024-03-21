Переховувались після закликів приєднатись до РФ: затримано колаборанток з Херсонської області

Правоохоронці затримали двох колаборанток з Херсонської області, які агітували приєднатися до РФ. Вони прикидалися переселенками, щоб уникнути правосуддя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки викрила ще двох організаторок незаконного референдуму рф, який відбувся під час окупації правобережної Херсонської області", - зазначають в повідомленні.
Одну із фігуранток затримали у Миколаєві, а іншу - в Чернівецькій області. Вони намагалися уникнути правосуддя під виглядом переселенок.
Після захоплення Херсонської області обидві жінки підтримали загарбників та увійшли до складу окупаційних "виборчкомів".
Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантки агітували місцевих жителів "голосувати за приєднання" регіону до складу Росії.
На той час 28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу "однодумців" та записала відеозвіт щодо підсумків фейкового плебісциту, який транслювали на російських телеканалах.
Інша зловмисниця здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала "потрібні" відмітки у "бюлетенях".
Її супроводжували озброєні загарбники, які у разі відмови людей підтримати кремлівський проєкт погрожували ув’язненням та конфіскацією майна.
За співпрацю з агресором фігурантка отримала одноразову грошову «винагороду» та обіцянки подальших "перспектив" в окупаційній установі.
Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались "залягти на дно".
Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ.
Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про інформатора російської розвідки, який шпигував за ЗСУ на Миколаївщині із допомогою дронів. Його затримала СБУ.
Крім того, правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "ексрегіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.
Напередодні ми писали, що правоохоронці затримали ще одного агента ФСБ. Зрадник намагався отруїти командування ЗСУ у Запорізькій області.
Днями стало відомо про те, як СБУ затримала рецидивістку, яка намагалася вистежити локації української ППО поблизу Авдіївки. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.
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