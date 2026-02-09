Перехват телефонного звонка: в Белом доме произошел необычный контакт с окружением Трампа

Перехват телефонного разговора

В 2025 году Агентство национальной безопасности США зафиксировало необычный разговор между иностранной разведкой и лицом, связанным с окружением президента.

Первые сведения о перехвате поступили адвокату информатора, который передал их директору национальной разведки. Вместо того чтобы позволить АНБ самостоятельно обрабатывать данные, бумажная копия секретной информации была передана напрямую главе администрации.

Ограничение распространения данных

После получения разведданных директор национальной разведки приняла решение ограничить распространение информации внутри АНБ, поручив сотрудникам передавать документы исключительно в свой офис.

Первоначально считалось, что разговор состоялся весной 2025 года, однако позже адвокат уточнил, что лицо, связанное с окружением президента, не является государственным служащим или официальным членом администрации.

Официальная реакция

Пресс-секретарь директора национальной разведки заявил, что действия полностью соответствовали уставу и законам, а публикации с политическим подтекстом не отражают реальное положение дел. По словам ведомства, такие сообщения не должны подрывать работу АНБ и других служб по обеспечению национальной безопасности.

Влияние на систему безопасности

Случай вновь подчеркнул важность строгого контроля за секретной информацией и соблюдения юридических процедур при взаимодействии разведывательных структур с политическим окружением.

Он показал, что даже один телефонный звонок может вызвать вопросы о распространении данных, ответственности и проверке лиц, вовлеченных в контакты с иностранными разведками.